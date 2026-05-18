Anvisa suspende corticoide e remédio para colesterol; veja quais lotes

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta segunda-feira (18) a comercialização, distribuição e uso de medicamentos depois de notificações de problemas em lotes específicos de produtos fabricados pelos laboratórios Hypofarma e Cimed.

No caso da Hypofarma, a medida atinge o medicamento Fosfato Dissódico de Dexametasona 4 mg/ml solução injetável (caixa com 50), utilizado como corticoide anti-inflamatório.

A empresa informou o recolhimento voluntário do lote 25091566 após identificar escurecimento da solução quando o produto é diluído em associação com determinados medicamentos.

Já a Cimed comunicou o recolhimento voluntário do lote 2424299 dos medicamentos Atorvastatina cálcica 40mg e Rosuvastatina 20 mg, ambos utilizados para controle do colesterol.

Segundo a empresa, houve suspeita de mistura de embalagens com cartuchos de Rosuvastatina identificados em lote de Atorvastatina. A Anvisa também suspendeu a comercialização, distribuição e uso dos produtos relacionados a esse lote específico (2424299).

Fitoterápicos proibidos



A agência sanitária também informou hoje que determinou a apreensão e proibiu a fabricação, comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso de uma série de medicamentos e fitoterápicos sem registro, notificação ou cadastro sanitário. Entre os produtos proibidos estão:

- Composto Cura Tudo

- Composto Anti-álcool

- Garrafada Cura Tudo

- Ki Sinusite/Rinite

- Composto Saúde do Homem

- Composto Tira Fumo

- Composto para Diabetes

- Composto Taradão

- Composto para Psoríase

- Garrafada do Seu Geraldo



A medida também vale para todos os lotes dos fitoterápicos da marca Status Verde:

- Composto Anti-Diabetes

- Valeriana Composta

- Erva Baleeria

- 7 Magnésios