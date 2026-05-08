Durante atividade escolar, a pequena Maria Luísa foi às lágrimas ao descrever a rotina de trabalho e entrega da mãe solo

Menina de 9 anos emociona com homenagem ao vivo pelo Dia das Mães; veja momento (Reprodução/TV Globo)

A manhã desta sexta-feira (8) reservou um momento de emoção para quem acompanhava as notícias no Recife. Durante uma entrada ao vivo no programa Bom Dia Pernambuco, da TV Globo, a pequena Maria Luísa, de apenas 9 anos, não conteve as lágrimas ao falar sobre sua mãe, Danielle Alves. O choro da menina, carregado de amor, tocou o coração de professores, jornalistas e telespectadores a dois dias da celebração do Dia das Mães.

A fala ocorreu durante uma oficina de artesanato onde estavam sendo produzidos vasos feitos à mão, que serão entregues como presente no próximo domingo (10). Durante a visita, o repórter Bruno Fontes aproximou-se para ouvir o que a criança tinha a dizer e que se seguiu foi um depoimento de profunda maturidade sobre a realidade de milhares de lares pernambucanos.

"Ela é mãe solo e cuida de mim e da minha irmã e está disposta a trabalhar de cinco da manhã", desabafou Maria Luísa, com a voz embargada. "Ela trabalha com eventos e está trabalhando hoje, então também vai chegar tarde. Ela não teve tempo de me assistir, mas acredito que minha avó vai estar lá de testemunha para assistir que eu estou falando isso por ela. [...] A minha mãe, ela é muito guerreira e trabalhadora."

A vulnerabilidade da menina desarmou a equipe de reportagem. O jornalista Bruno Fontes, visivelmente tocado, buscou confortá-la: "Tenho certeza de que ela tem muito orgulho de você".

Nos bastidores da imagem, a emoção também foi unânime. A cinegrafista Day Santos, responsável por registrar o momento, compartilhou sua reação nas redes sociais: "Eu chorei! O ao vivo que deu orgulho de fazer… Você é luz, menina".

No perfil do programa no Instagram, a própria Danielle Alves, de 35 anos, deixou uma resposta pública à filha. “O tanto que a mamãe te ama não está escrito. Você é o meu mundo inteiro, e tudo que eu faço nessa vida é por você e por sua irmã. Te amo mais que tudo, você é meu orgulho, minha princesa", escreveu.

