Dia das Mães: comércio de Pernambuco projeta crescimento de até 5% nas vendas

Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL) e Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce) esperam movimento nas lojas superior ao do ano passado

Consumidores devem ficar atentos aos defeitos dos produtos para não fazer feio no Dia das Mães (Ana Amaral/DN/D.A Press)

O comércio em Pernambuco espera um crescimento de até 5% nas vendas para o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (10). Segundo estimativa da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL), o crescimento será de 5% em relação a 2025. Já a Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce) estima que as vendas nos shoppings do estado tenham um aumento de 3,5%, também em comparação com o ano passado.

A associação estima, também, que o cliente gaste, em média, R$ 200 com as compras do presente das mães. Os destaques para a data comemorativa, segundo o presidente da Apesce, José Luiz Muniz, são itens de perfumaria, calçados e vestuário.

De acordo com ele, é esperado um aumento nas vendas nesses últimos dias. “Os shoppings de Pernambuco estão com diversas campanhas e atrações que motivam a compra de presentes, ações como brindes, compra e ganha, além de shows, que levam o público para se divertir, mas que podem reverter em compras”, afirma Muniz.



A CDL Recife também compartilha da expectativa de que os negócios aqueçam na reta final para o Dia das Mães. “A data tem um apelo para incentivar o presente à mãe ou a alguém que remeta à figura materna. Sem falar que muita gente vai comprar no Centro lembrancinhas para empresas e campanhas junto a entidades sociais”, afirma o presidente da CDL Recife e do Sindilojas Recife, Fred Leal.



Chuvas impactam vendas

Segundo Leal, as fortes chuvas que atingiram a região no último final de semana prejudicaram o movimento, especialmente nos dias mais castigados pelo temporal. “Me parece também que daqui até o fim da semana vai chover novamente. (O comércio) é um setor que sempre cresce nessa data. Mãe é uma pessoa muito importante no seio da família”, diz.

O presidente da CDL ressalta ainda que, além do clima, o endividamento das famílias é um fator que modera as expectativas. “Temos esperança. Vamos trabalhar para atingir esses 5%”, analisa.

