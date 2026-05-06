Dia das Mães: comércio de Pernambuco projeta crescimento de até 5% nas vendas
Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL) e Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce) esperam movimento nas lojas superior ao do ano passado
Publicado: 06/05/2026 às 21:06
Consumidores devem ficar atentos aos defeitos dos produtos para não fazer feio no Dia das Mães (Ana Amaral/DN/D.A Press)
O comércio em Pernambuco espera um crescimento de até 5% nas vendas para o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (10). Segundo estimativa da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL), o crescimento será de 5% em relação a 2025. Já a Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce) estima que as vendas nos shoppings do estado tenham um aumento de 3,5%, também em comparação com o ano passado.
A associação estima, também, que o cliente gaste, em média, R$ 200 com as compras do presente das mães. Os destaques para a data comemorativa, segundo o presidente da Apesce, José Luiz Muniz, são itens de perfumaria, calçados e vestuário.
De acordo com ele, é esperado um aumento nas vendas nesses últimos dias. “Os shoppings de Pernambuco estão com diversas campanhas e atrações que motivam a compra de presentes, ações como brindes, compra e ganha, além de shows, que levam o público para se divertir, mas que podem reverter em compras”, afirma Muniz.
A CDL Recife também compartilha da expectativa de que os negócios aqueçam na reta final para o Dia das Mães. “A data tem um apelo para incentivar o presente à mãe ou a alguém que remeta à figura materna. Sem falar que muita gente vai comprar no Centro lembrancinhas para empresas e campanhas junto a entidades sociais”, afirma o presidente da CDL Recife e do Sindilojas Recife, Fred Leal.
Chuvas impactam vendas
Segundo Leal, as fortes chuvas que atingiram a região no último final de semana prejudicaram o movimento, especialmente nos dias mais castigados pelo temporal. “Me parece também que daqui até o fim da semana vai chover novamente. (O comércio) é um setor que sempre cresce nessa data. Mãe é uma pessoa muito importante no seio da família”, diz.
O presidente da CDL ressalta ainda que, além do clima, o endividamento das famílias é um fator que modera as expectativas. “Temos esperança. Vamos trabalhar para atingir esses 5%”, analisa.