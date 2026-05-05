Preço das flores para o Dia das Mães tem variação de até 400% no Recife

Nos estabelecimentos visitados pelas equipes do Procon, os preços da rosa variaram entre R$ 5,00 e R$ 25,00 (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Na semana do Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (10), um novo levantamento do Procon Recife identificou uma variação de até 400% no preço da rosa unitária. A pesquisa também identificou oscilação em eletroportáteis e em perfumaria.

A flor foi o item com a maior diferença registrada na pesquisa. Nos estabelecimentos visitados pelas equipes, os preços da rosa variaram entre R$ 5,00 e R$ 25,00. Além das flores, a pesquisa do órgão de defesa do consumidor mapeou eletroportáteis e perfumaria.

De acordo com o Procon Recife, o segundo item com maior variação foi o depilador elétrico, que apresentou uma oscilação de 307,96%, com preços transitando entre R$ 49,90 e R$ 199,90. Já no segmento de perfumaria, a diferença entre o menor e o maior preço chegou a 164%, com produtos custando de R$ 419,00 a R$ 1.109,00.

Segundo o Procon Recife, essa oscilação mostra como a falta de pesquisa prévia pode pesar no orçamento de quem deseja presentear, reforçando a importância de comparar os valores antes de realizar a compra.

De acordo com o secretário-executivo de Defesa do Consumidor do Recife, Luiz Betin, o principal objetivo do levantamento é fornecer um norte para que os cidadãos façam escolhas conscientes.

O secretário destaca que, em datas comemorativas, o apelo emocional é muito forte, o que pode levar a compras por impulso. Por isso, pequenas comparações entre as lojas são fundamentais e podem gerar uma economia bastante significativa no final do mês.