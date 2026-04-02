Com quase 2 mil vagas, Mães de Pernambuco abre novo ciclo para pagar benefício de R$ 300

A iniciativa disponibiliza 1.982 vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade social que atendam aos critérios do programa. O período de confirmações segue até 23 de abril, ou enquanto houver vagas

O sistema do Mães de Pernambuco indicará se a candidata atende aos requisitos para ser contemplada ou se ficará em lista de espera. (Foto: Divulgação / SAS-PE)

O Governo abriu na quarta (1º) novo ciclo de confirmações do Programa Mães de Pernambuco.

A iniciativa disponibiliza 1.982 vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade social que atendam aos critérios do programa.

O período de confirmações segue até 23 de abril, ou enquanto houver vagas.

As mulheres que tiverem sua participação confirmada receberão benefício mensal de R$ 300, depositado diretamente na conta utilizada para o recebimento do Bolsa Família.

Como participar

Para participar, é necessário atender aos critérios estabelecidos:

Residir em Pernambuco;

Estar com o Cadastro Único atualizado

Receber Bolsa Família

Ser responsável familiar

Está grávida

Ser mãe ou responsável de crian-ça de até 6 anos,

Não possuir emprego ou renda formal.

O estado ressalta que o Cadastro Único precisa estar atualizado.

Por isso, qualquer mudança na situação da família deve ser registrada no posto do Cadastro Único ou no serviço de referência, garantindo que o benefício seja mantido sem interrupções.

Como fazer

As confirmações devem ser realizadas exclusivamente no site oficial do programa em www.maes-depernambuco.pe.gov.br.

Lá, é possível consultar a elegibilidade informando o CPF e a data de nascimento.

Balanço

O Programa Mães de Pernambuco beneficiou mais de 142 mil mulheres desde seu lançamento, em março de 2024.

Dúvidas podem ser esclarecidas através da Ouvidoria Social da SAS, disponível pelo e-mail [email protected] ou telefone 0800.081.4421, das 7h às 17h.

As beneficiárias também podem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e ou Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de referência de seu município para orientações adicionais.

