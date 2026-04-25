Prazo para pedir isenção da taxa do Enem é prorrogado para 30 de abril

Provas do Enem 2025 (Angelo Miguel/MEC)

Foi estendido até o dia 30 de abril o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição para o Enem deste ano. A informação foi confirmada pelo Ministério da Educação na última sexta-feira (24), data em que o prazo se encerraria.

Com isso, até a próxima quinta-feira, dia 30, os candidatos ao Enem podem pedir a isenção. O prazo vale também para apresentar as justificativas de ausência no Enem 2025. Para qualquer uma das opções, é preciso acessar a Página do Participante, com o login único do Gov.br.

Quem tem direito à gratuidade na taxa de inscrição?

De acordo com o Inep, podem solicitar isenção qualquer pessoa que esteja cursando, este ano, o terceiro ano do ensino médio em escola pública; quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular, com renda de até um salário e meio por pessoa na família; pessoas de famílias de baixa renda, com registro no Cadúnico do governo federal; e todos os participantes do programa Pé-de-Meia. Neste caso, eles recebem um incentivo financeiro para se inscrever: os que concluem o ensino médio no fim do ano vão receber R$ 200 extras após a confirmação da inscrição.

O resultado dos pedidos de isenção está previsto para 13 de maio.

E atenção! A inscrição precisa ser feita quando estiver aberto o período adequado. Ela é obrigatória para quem teve ou não a isenção do pagamento da taxa. Também é preciso justificar ausência no exame do ano passado, quem conseguiu a isenção da taxa de inscrição, mas faltou aos dois dias de aplicação; e mesmo assim quer pedir, novamente a isenção para este ano.

Quem não teve o pedido de isenção aprovado e discorda dessa decisão, poderá entrar com recurso entre 13 e 19 de maio, com resultado no dia 25 do mesmo mês.