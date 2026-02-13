Policial militar derruba mulher durante abordagem em posto de combustível em Santa Catarina

Vídeo registra ação ocorrida em Braço do Norte; Polícia Militar anuncia abertura de sindicância e Ministério Público vai apurar o caso

Imagem mostra PM derrubando mulher no chão em Santa Catarina (Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher foi imobilizada e jogada no chão por um policial militar durante uma abordagem realizada na madrugada do último sábado (7), em um posto de combustível no município de Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina.

A cena, registrada em vídeo e divulgada nas redes sociais, mostra o momento em que ela se aproxima de um homem que era revistado e acaba derrubada pelo agente. Em nota, a Polícia Militar de Santa Catarina informou que instaurará sindicância para apurar a atuação dos policiais envolvidos.

O que mostram as imagens

O vídeo começa com um policial apontando uma arma longa para um homem e ordenando que ele se vire durante a revista. O rapaz obedece e, em seguida, reclama de dor no braço. Nesse momento, uma mulher se aproxima aparentando filmar a ação com um celular.

Outro policial corre em sua direção, a pressiona contra o vidro da loja de conveniência e a derruba. Ao presenciar a situação, o homem abordado se desespera, grita e também é imobilizado após um golpe conhecido como mata-leão.

Durante a gravação, é possível ouvir a mulher afirmar: “calma, moço, eu não fiz nada”, enquanto o homem pede desculpas ao policial. Uma funcionária do posto se aproxima e cobre parte do corpo da mulher, que permanece imobilizada sob o peso do agente por alguns instantes. Depois, ela é liberada e permanece sentada no chão, enquanto o homem segue contido.

Investigação do Ministério Público

O Ministério Público de Santa Catarina informou que a 2ª Promotoria de Justiça de Braço do Norte, responsável pelo controle externo da atividade policial, abrirá procedimento de ofício para investigar o caso.

Íntegra da nota da PM

“A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), por meio do 35º Batalhão de Polícia Militar (BPM), informa que, na madrugada deste sábado, dia 7, por volta das 3h30, atendeu a uma ocorrência no bairro Trevo, no pátio de um posto de combustível, no município de Braço do Norte.

Durante rondas no local, uma guarnição recebeu informações sobre a prática de tráfico de drogas. Dois homens foram abordados, sendo localizados quatro comprimidos de ecstasy com um deles. O outro não possuía ilícitos e foi liberado.

No decorrer do atendimento, segundo informações preliminares, um terceiro indivíduo passou a interferir no procedimento policial, proferindo ofensas e ameaças, motivo pelo qual também foi abordado. Durante a ação, houve resistência e desobediência, sendo necessárias medidas de contenção.

Para garantir a segurança dos envolvidos, todos foram encaminhados até à frente da Delegacia de Polícia Civil de Braço do Norte para que os procedimentos legais cabíveis pudessem ser adotados. Após assinarem Termo de Compromisso de Comparecimento em audiência, posteriormente foram liberados no local.

A Polícia Militar ressalta que a atuação e as circunstâncias da ocorrência serão analisadas conforme os protocolos institucionais.”

