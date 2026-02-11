Dois suspeitos de assassinar soldado do exército são mortos em troca de tiros com a PM; um terceiro foi preso

O militar morreu na madrugada desta terça-feira (10) no município de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, após ter sido baleado em uma tentativa de roubo na BR-101, em Alhandra, na Paraíba

Militar de 20 anos foi atingido por tiros no tórax e faleceu em Goiana (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

Dois suspeitos morreram e um foi preso durante confronto com equipes da Polícia da Paraíba, no município de Pedra de Fogo, nesta terça-feira (10).

O confronto ocorreu durante a realização de diligências da Polícia Militar da Paraíba, após uma tentativa de assalto que terminou na morte de um soldado do Exército. O militar, identificado como Luiz Felipe da Silva Barros, de 20 anos, foi baleado na BR-101, em Alhandra, na Paraíba.

De acordo com as informações, o militar trafegava de motocicleta quando foi abordado por criminosos que tentaram levar o veículo.

Após a ação, ele foi atingido por um disparo de arma de fogo, mas conseguiu fugir pilotando até um posto de combustíveis no município de Goiana, Zona da Mata Norte de Pernambuco, onde pediu ajuda. Luiz Felipe chegou a ser socorrido e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.

O soldado era lotado no Parque Regional de Manutenção da 7ª Região Militar, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife.

Após o crime, equipes policiais da Paraíba iniciaram as buscas e localizaram três suspeitos na zona rural de Pedras de Fogo, cidade na divisa com Pernambuco.

Durante a abordagem houve confronto e dois homens foram baleados. Eles morreram no local. O terceiro suspeito foi preso e, segundo a polícia, confirmou participação na morte do militar.

Um dos mortos foi identificado como Luan Vanderlei. Segundo a polícia, os três tinham passagens pelo sistema prisional por crimes como homicídio, latrocínio e tráfico de drogas. Duas armas de fogo e munições foram apreendidas.

O corpo do soldado foi velado e sepultado no Cemitério de Santo Amaro, região central do Recife, na tarde desta terça (10), com a presença de familiares, amigos e colegas de farda.

Em nota oficial, a Polícia Civil de Pernambuco confirmou o registro da ocorrência de homicídio consumado, às margens da BR-101.

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva.”

