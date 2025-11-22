Esportes da Sorte renova parceria com Galo da Madrugada

O Esportes da Sorte é uma das maiores plataformas de apostas esportivas do país (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes da Sorte, uma das principais plataformas de entretenimento do país, renovou o patrocínio ao Galo da Madrugada, o maior bloco carnavalesco do mundo.

Será o quarto ano da parceria que reforça a atuação da marca entre os grandes apoiadores do Carnaval pernambucano e evidencia seu compromisso com a valorização da cultura popular e com iniciativas que unem tradição, celebração e responsabilidade socioambiental.

Com o tema “Frevo no Planeta Galo”, o desfile de 2026 destacará a importância da preservação ambiental e de práticas sustentáveis, celebrando a diversidade natural do Brasil.

O bloco, que reúne mais de dois milhões de foliões em 6,5 km de percurso pelas ruas do Recife, mantém um histórico de ações voltadas à coleta seletiva, à compensação de carbono e à inclusão social — valores alinhados ao posicionamento do Esportes da Sorte.



Para Darwin Filho, CEO do Grupo Esportes Gaming Brasil, detentor da marca Esportes da Sorte, a parceria reconhece a relevância cultural e social do Carnaval pernambucano.



“O Galo é um símbolo de identidade para Pernambuco e para o Brasil. Apoiar um bloco que reúne milhões de pessoas e que promove mensagens de sustentabilidade e inclusão é motivo de orgulho para o Esportes da Sorte. Queremos celebrar o frevo e a alegria do nosso povo, incentivando um Carnaval mais consciente, diverso e conectado ao futuro”, afirma.

O desfile acontece no dia 14 de fevereiro de 2026, com concentração no Forte das Cinco Pontas e percurso até a Rua do Sol, no Centro do Recife.

A expectativa é de um espetáculo marcado pela música, pelo frevo e por iniciativas de responsabilidade ambiental — uma combinação de tradição e inovação que o Esportes da Sorte faz questão de apoiar.



O Esportes da Sorte é uma das maiores plataformas de apostas esportivas do país, com operação 100% nacional e licença concedida pelo Ministério da Fazenda (SPA/MF) ao Grupo Esportes Gaming Brasil, que também mantém as marcas OnaBet e Lottu.

O grupo, certificado como Great Place to Work, tem como pilares a inovação, o compromisso com o jogo responsável e o apoio à regulamentação do setor. Mantém parcerias com instituições como ANJL, IBIA, Sportradar, EBAC e IAA, reforçando boas práticas de integridade e proteção aos usuários.

Além do entretenimento, o Esportes da Sorte investe em esporte, cultura e projetos sociais, sendo patrocinador de clubes como Corinthians, Ceará, Ferroviária e Náutico, e apoiador de eventos como o Carnaval do Recife e de Olinda e o Festival de Parintins.