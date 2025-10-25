Luisinho é o novo embaixador do Esportes da Sorte

Narrador esportivo reforça a presença da marca nas transmissões e campanhas voltadas ao público fã de futebol

Luisinho, novo embaixador do Esportes da Sorte (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes da Sorte, plataforma de apostas esportivas com atuação em todo o Brasil, anuncia a chegada do narrador Luis Felipe Freitas, mais conhecido como Luisinho, como novo embaixador da marca.

A parceria tem como objetivo ampliar a conexão com os torcedores, fortalecer a presença da empresa no cenário esportivo e oferecer novas experiências de entretenimento ao público.



Com uma trajetória consolidada nas transmissões esportivas, Luisinho, principal narrador da CazéTV, é conhecido por sua voz marcante e capacidade de traduzir a emoção do jogo em cada lance.

Ao longo da carreira, participou da cobertura de campeonatos nacionais e internacionais e conquistou uma base fiel de fãs nas redes sociais, onde combina bom humor, informação e autenticidade.



“A chegada de Luisinho reforça o DNA esportivo e a conexão que o Esportes da Sorte constrói com o público. Ele é a voz que representa emoção, credibilidade e paixão pelo jogo, atributos que traduzem perfeitamente o espírito da nossa marca”, afirma Marcela Campos, vice-presidente do grupo Esportes Gaming Brasil.

Como embaixador, Luisinho participará de campanhas, ativações em eventos, conteúdos digitais e projetos especiais.

Ele será um dos destaques do plano de comunicação do Esportes da Sorte para o calendário esportivo, incluindo ações temáticas voltadas ao futebol e iniciativas durante a Copa do Mundo 2026, em que atuará como uma das vozes oficiais da marca.



“Eu fico muito feliz com a parceria. Os movimentos recentes mostram o tamanho que o Esportes da Sorte atingiu no Brasil, patrocinando, inclusive, grandes clubes. Tenho certeza que teremos grandes projetos juntos, ainda mais em ano de Copa do Mundo. Vamos falar de esportes, que é uma das nossas paixões em comum. Quero ajudar a conectar ainda mais o público com a marca, falando com a minha audiência e trazendo novas pessoas paraaconversa”, comentou Luisinho.



A chegada de Luisinho reforça o investimento do Esportes da Sorte em nomes que unem credibilidade, autenticidade e conexão com o público.

A marca já é parceira de clubes de grande tradição, como Corinthians, Ceará, Ferroviária, Náutico e, assim, amplia sua presença em eventos esportivos e culturais em todo o país.

Quem é Luisinho

Luís Felipe Freitas, conhecido como Luisinho, é jornalista esportivo e narrador brasileiro, atualmente a principal voz da CazéTV.

Ganhou projeção nacional ao narrar a Copa do Mundo FIFA 2022 pelo canal, além de outros eventos relevantes.

Com carreira construída ao longo de 13 anos no Esporte Interativo e na TNT Sports, migrou para a CazéTV em 2022, consolidando-se como um dos nomes mais populares das transmissões digitais.



Além do futebol, Luizinho já narrou basquete e futebol americano, e se define como um comunicador completo, que busca ir além da função técnica — transmitindo emoção, contexto e a importância do esporte ao público.