Sucuri ‘gigante’ é resgatada por bombeiros em Rio Quente, Goiás

Resgate de sucuri 'gigante' em Rio Quente (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O resgate de uma sucuri gigante mobilizou banhistas e o Corpo de Bombeiros em um balneário na cidade de Rio Quente, em Goiás, neste domingo (12). Cinco pessoas foram necessárias para remover o réptil que estava embaixo de uma estrutura de concreto e levá-lo para o veículo dos bombeiros.

Com quase cinco metros de comprimento, a sucuri foi avistada debaixo de uma pedra às margens do rio, por uma testemunha que solicitou o resgate. O local onde o animal estava é muito frequentado por banhistas.

No vídeo, várias pessoas aparecem reunidas ao redor do balneário para presenciar o momento em que a sucuri é removida do concreto que a prendia. Ao fim, aplausos parabenizam os bombeiros pelo ato. Com informações do portal g1.