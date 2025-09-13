Esportes da Sorte reforça compromisso social e ambiental

Projeto "Há Gosto pelo Capibaribe" (Lucas Sousa/Divulgação)

O Esportes da Sorte tem ampliado seu investimento em iniciativas de impacto social e ambiental. Em agosto, a marca esteve presente em três frentes distintas: a 16ª edição do projeto Há Gosto pelo Capibaribe, em Recife (PE); uma nova parceria com a Associação Pernambucana de Jiu Jitsu e Parajiu-Jitsu (APJJP), responsável por um dos principais programas de inclusão esportiva para pessoas com deficiência no estado de Pernambuco e o Dia Nacional da População em Situação de Rua, em Parintins (AM).

“Temos o compromisso de olhar para as comunidades e apoiar iniciativas que realmente fazem diferença no dia a dia das pessoas. Quando investimos em projetos que promovem dignidade para quem vive em situação de vulnerabilidade, que preservam o meio ambiente ou que ampliam a inclusão por meio do esporte, estamos reafirmando nossa missão de usar o entretenimento como um agente de transformação social deixando legados”, comentou Marcela Campos, vice-presidente do Esportes Gaming Brasil, grupo que mantém a marca.



Sustentabilidade e cidadania



No Recife, a marca patrocinou a 16ª edição do projeto Há Gosto pelo Capibaribe, promovido pela ONG Recapibaribe. O evento reuniu mais de 200 pescadores em uma tradicional barqueata que retirou toneladas de lixo do Rio Capibaribe, patrimônio histórico e cultural de Pernambuco. Além da limpeza, a ação incluiu doação de cestas básicas, cafés da manhã, ajuda de custo e premiação aos pescadores envolvidos.

Com mais de 400 toneladas de resíduos retirados do rio ao longo de 15 edições, o projeto já se consolidou como um dos principais movimentos de mobilização socioambiental do estado.

Inclusão social pelo esporte

Outra frente de atuação do Esportes da Sorte é a nova parceria com a Associação Pernambucana de Jiu Jitsu e Parajiu-Jitsu (APJJP), por meio do projeto Juntos, Lutando pela Inclusão. O apoio da marca vai ampliar a estrutura da iniciativa e garantir a participação de paratletas em competições nacionais e internacionais, como o Sul-Americano de Jiu Jitsu Paradesportivo, em Salvador, e o Mundial de Parajiu-Jitsu, em Abu Dhabi.

Fundada em 2021, a APJJP é reconhecida nacionalmente pelo trabalho de inclusão social por meio do esporte. Atualmente, reúne 57 paratletas de 16 classes funcionais diferentes — entre cadeirantes, pessoas com Síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral e deficiências visuais — oferecendo aulas gratuitas, além de suporte técnico, pedagógico, psicológico e fisioterapêutico no Ginásio do Geraldão, em Recife.

Dignidade e acolhimento em Parintins



No último 19 de agosto, em parceria com a ONG ACSSUS (Associação Cidadania, Social e Sustentabilidade), o Esportes da Sorte promoveu um dia de serviços e acolhimento para pessoas em situação de rua no Complexo Silvio Mioto, em Parintins. Foram oferecidos cortes de cabelo, banho, atendimento básico de saúde, vacinação, testagem de doenças, kits de higiene, roupas, alimentação e atividades culturais.



A iniciativa dá continuidade à presença da marca em Parintins, após o patrocínio à última edição do Festival Folclórico, e fortalece vínculos com organizações locais para apoiar causas sociais permanentes na região.