Esportes da Sorte lança novo aplicativo para Google Play

Plataforma consolida sua presença mobile com um app oficial que promete mais segurança e promoções exclusivas

Novo aplicativo traz uma experiência aprimorada, segurança reforçada e benefícios exclusivos (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes da Sorte anuncia o lançamento de seu novo aplicativo móvel para Android, disponível exclusivamente na Google Play. O novo app traz melhorias significativas em comparação à versão mobile responsiva anteriormente disponível apenas via navegador.



O aplicativo oferece uma experiência ainda mais segura, já que atende todos os critérios de conformidade e proteção da própria loja oficial do Android. Além disso, o app garante acesso a promoções exclusivas, como rodadas grátis, free bets, cashback e odds turbinadas, criadas especialmente para os usuários da versão mobile.



Outro diferencial é a possibilidade de acompanhar em primeira mão as campanhas promocionais da plataforma, com notificações rápidas e interface otimizada para navegação. Com layout mais moderno e performance superior, o aplicativo aprimora a jornada do cliente, proporcionando praticidade, agilidade e um ambiente confiável para quem aposta. Até então, a plataforma operava por meio de uma versão mobile responsiva do site, acessível via navegador para Android e iOS.



“Este lançamento reforça o compromisso do Esportes da Sorte em investir continuamente em tecnologia e inovação. O novo aplicativo é parte da nossa estratégia de expansão e consolidação no mercado, garantindo que nossos usuários tenham acesso a uma experiência cada vez mais moderna, segura e competitiva", comentou Darwin Filho, CEO do Esportes Gaming Brasil, grupo que mantém a marca.



“Mais do que um aplicativo, entregamos uma plataforma pensada para aproximar ainda mais o Esportes da Sorte dos nossos clientes. Queremos que cada usuário sinta praticidade, confiança e exclusividade ao apostar, reforçando a nossa missão de oferecer não apenas entretenimento, mas também uma experiência diferenciada e de alto nível", acrescentou Marcela Campos, Vice-Presidente do Grupo Esportes Gaming Brasil.



O app já está disponível para download gratuito no Google Play (exclusivamente para Android). Usuários de iOS continuam com acesso via navegador móvel, com acesso integral às funcionalidades da plataforma.

