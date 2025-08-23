EGB apresenta LOTTU, sua nova plataforma de apostas digitais

Nova marca do grupo reforça presença no setor e amplia portfólio com navegação mais ágil, recursos interativos e alto potencial de personalização

LOTTU é a nova plataforma de apostas digitais do grupo Esportes Gaming Brasil, com foco em inovação e experiência do usuário (Divulgação)

O Esportes Gaming Brasil acaba de lançar a LOTTU, sua nova plataforma de apostas e entretenimento digital. Moderna, ousada e interativa, a marca nasce com a proposta de oferecer uma experiência mais ágil, personalizada e eficiente ao apostador.



Com o lançamento, o grupo passa a operar com o limite máximo de três marcas autorizado pela licença federal de cinco anos concedida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), conforme estabelece a Lei 14.790/2023. Além da LOTTU, o portfólio inclui as plataformas Esportes da Sorte e OnaBet.



“A LOTTU é o reflexo do que aprendemos nos últimos anos, mas com um salto real em desempenho e usabilidade. É uma plataforma construída do zero, com foco em velocidade, promoções em tempo real e navegação adaptada a diferentes perfis de apostadores”, afirma Darwin Henrique da Silva Filho, CEO do Grupo Esportes Gaming Brasil.



Com arquitetura própria e alto grau de customização, a LOTTU traz recursos que permitem maior flexibilidade para promoções, layouts dinâmicos e uma jornada mais fluida. A tecnologia aplicada amplia as possibilidades de interação e engajamento com o usuário, com foco em responsividade e inteligência operacional.



“A chegada da LOTTU representa mais do que uma expansão de portfólio. Significa a materialização de uma marca que combina tecnologia, estética e dinamismo para entregar uma experiência realmente diferenciada. Desde o conceito até o design, cada detalhe foi pensado para conectar com o apostador moderno, que busca agilidade, confiança e inovação”, destaca Marcela Campos, vice-presidente do Esportes Gaming Brasil.



O sistema também incorpora ferramentas de monitoramento que identificam, de forma preventiva, sinais de comportamento de risco — redirecionando o usuário para canais de suporte especializados, reforçando o compromisso do grupo com práticas de jogo responsável.



Mais do que ampliar seu portfólio, o lançamento da LOTTU consolida o Esportes Gaming Brasil como um dos principais grupos do setor, com forte presença institucional no cenário esportivo e cultural brasileiro — por meio de ações como o patrocínio a clubes como Corinthians, Ceará, Ferroviária e Náutico, e o apoio a eventos regionais como o Carnaval, o São João e o Festival de Parintins.