Lula lança novo vale-gás para mais de 15 milhões de famílias
Lançamento acontecerá nesta quinta-feira (4), em Belo Horizonte; governo Lula marca início do vale-gás para novembro
Publicado: 04/09/2025 às 09:01
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro dos Presidentes dos Estados Partes do Tratado de Cooperação Amazônica com a Sociedade Civil e Comunidades Indígenas. Plaza de Armas – Bogotá (Colômbia) Foto: Ricardo Stuckert / PR (Ricardo Stuckert / PR)
O novo vale gás será lançado nesta quinta-feira (4) pelo presidente Lula e vai beneficiar mais de 15 milhões de famílias.
A cerimônia vai acontecer no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, em Minas Gerais.
O novo programa Gás do Povo vai fornecer botijões de gás de cozinha gratuitos para 60 milhões de pessoas.
O benefício é destinado a quem está inscrito no CadÚnico e tem renda de até meio salário mínimo, que equivale a R$ 759.
Em participação ao programa A Voz do Brasil, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, explicou que a distribuição dos botijões começa em novembro, em cerca de 60 mil postos de revenda em todo o Brasil.
O ministro ressaltou a importância do programa para a economia e a saúde das famílias.
O Gás do Povo substitui o atual Auxílio Gás. A expectativa do governo é atender 60 milhões de pessoas até março de 2026.
- MPT identifica irregularidades em município do polo gesseiro do Araripe
- Putin: 'Não há relação desproporcional no comércio entre EUA e Brasil'
- Moraes rebate denúncia de ex-assessor que o acusou de adulterar documentos
- Brasileiros vivem com mês sobrando e salário faltando
- Defesa diz que Bolsonaro foi "dragado para os fatos da trama golpista"