Lula lança novo vale-gás para mais de 15 milhões de famílias

Lançamento acontecerá nesta quinta-feira (4), em Belo Horizonte; governo Lula marca início do vale-gás para novembro

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro dos Presidentes dos Estados Partes do Tratado de Cooperação Amazônica com a Sociedade Civil e Comunidades Indígenas. Plaza de Armas – Bogotá (Colômbia) Foto: Ricardo Stuckert / PR (Ricardo Stuckert / PR)

O novo vale gás será lançado nesta quinta-feira (4) pelo presidente Lula e vai beneficiar mais de 15 milhões de famílias.

A cerimônia vai acontecer no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

O novo programa Gás do Povo vai fornecer botijões de gás de cozinha gratuitos para 60 milhões de pessoas.

O benefício é destinado a quem está inscrito no CadÚnico e tem renda de até meio salário mínimo, que equivale a R$ 759.

Em participação ao programa A Voz do Brasil, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, explicou que a distribuição dos botijões começa em novembro, em cerca de 60 mil postos de revenda em todo o Brasil.

O ministro ressaltou a importância do programa para a economia e a saúde das famílias.

O Gás do Povo substitui o atual Auxílio Gás. A expectativa do governo é atender 60 milhões de pessoas até março de 2026.