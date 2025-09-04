MPT identifica irregularidades em município do polo gesseiro do Araripe

Irregularidades vão do uso inadequado e inseguro de maquinário aos problemas nas instalações elétricas e outras condições que comprometem a saúde e a segurança dos empregados

Por meio de inspeção no último dia 27, o Ministério Público do Trabalho (MPT) em Pernambuco identificou uma série de irregularidades no polo gesseiro do Araripe. Em parceria com a Polícia Federal (PF), foram inspecionadas 15 plaqueiras no município de Trindade, alcançando cerca de 70 trabalhadores.

As equipes identificaram irregularidades no meio ambiente de trabalho, com destaque para o uso inadequado e inseguro de maquinário, problemas nas instalações elétricas e outras condições que comprometem a saúde e a segurança dos empregados.

A ação foi coordenada pela procuradora do Trabalho Maria Roberta da Rocha, que está à frente do GT do Gesso, e contou com a participação de servidores da Secretaria Regional da Segurança Institucional (SRSI) e da equipe pericial do órgão ministerial.

Segundo Maria Roberta da Rocha, o objetivo da ação foi verificar in loco as condições de trabalho oferecidas aos trabalhadores do setor, com foco na prevenção de acidentes e na promoção de um ambiente laboral seguro.

“A atividade gesseira é estratégica para a economia do Araripe, mas não pode ser sustentada às custas da precarização do trabalho. Nosso compromisso é assegurar que esses trabalhadores exerçam suas funções em condições dignas e seguras”, destacou a coordenadora do GT do Gesso.

Grupo de Trabalho

Desde 2015, o MPT em Pernambuco acompanha as condições de trabalho no Sertão do Araripe por meio do GT do Gesso, visando promover melhorias estruturais no setor. Estima-se que a atuação já tenha beneficiado mais de 5 mil trabalhadores diretamente.

Atualmente, o órgão acompanha a implementação do PDL 2030 – Promoção do Trabalho Decente na Atividade Gesseira e do Desenvolvimento Econômico Local no Araripe, desenvolvido em parceria com a OIT, a FGV e o Pacto Global das Nações Unidas.

Segundo o MPT em Pernambuco, já foram destinados cerca de R$ 800 mil, provenientes de indenizações coletivas, para ações transformadoras realizadas por órgãos e entidades que prestam serviços à sociedade.