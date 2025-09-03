Conheça o "Lalulu", o boneco de Lula inspirado no Labubu

Versão não oficial do brinquedo colecionável Labubu mistura estética pop com referências ao PT e ao presidente

Internauta publicou nas redes o momento que recebeu o "Lalulu" em sua residência (Reprodução/X)

Um novo personagem tomou conta das redes sociais nos últimos dias: o "Lalulu", um boneco inspirado no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A criação, que não é oficialmente licenciada, é uma réplica do famoso colecionável Labubu, que virou febre em 2025, transformando-se em um fenômeno cultural e comercial, especialmente entre jovens e colecionadores.

O Lalulu reproduz a estética peculiar do Labubu, mas com um toque político. O personagem é vermelho, tem no centro uma foto sorridente de Lula, com a língua discretamente de fora, e traz na roupa a estrela branca com as letras "PT", símbolo do Partido dos Trabalhadores.

Embora não seja um produto oficial, o item já pode ser encontrado à venda em plataformas como a Shopee, onde aparece em diferentes versões, incluindo bonecos, chaveiros e canecas personalizadas. Os valores variam de acordo com o vendedor e o tipo de produto. Os menores preços são na faixa de R$ 25.

A repercussão também estimulou a criatividade de apoiadores. Alguns que não conseguiram comprar decidiram costurar versões caseiras ou até mesmo criar desenhos e ilustrações inspiradas no personagem, compartilhados nas redes sociais.

A estética segue o estilo marcante do Labubu, criado pelo artista chinês Kasing Lung, cujas edições limitadas despertam disputa entre colecionadores. No Brasil, a procura pelo brinquedo aumentou nos últimos meses, com consumidores dispostos a pagar valores elevados em plataformas de e-commerce.

?? Boneco inspirado em Lula, 'Lalulu' viraliza nas redes sociais



O item, que não é oficialmente licenciado, é uma variação do Labubu, o brinquedo colecionável que também se tornou um fenômeno de buscas e vendas no Brasil em 2025. pic.twitter.com/bSRxuw6LSr — Cenarium (@cenariumam) August 29, 2025



Confira as informações no Correio Braziliense.

