Quem é o empresário preso por matar gari em MG: 'Cristão, esposo pai e patriota'

Antes da morte do gari, Nogueira Júnior mantinha presença ativa nas redes sociais. Após a repercussão, todos os perfis foram excluídos, incluindo o LinkedIn

Estadão Conteúdo

Publicado: 12/08/2025 às 18:14

Empresário René da Silva Nogueira Júnior e a delegada Ana Paula Balbino Nogueira/Foto: Reprodução/ Redes sociais

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, 47 anos, foi preso suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos, no bairro Vista Alegre, região oeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na manhã da última segunda-feira, 11. Segundo testemunhas, ele teria usado a arma da esposa, que é delegada. A polícia investiga o caso. Procurada, a defesa dele ainda não se manifestou.

Nogueira Júnior é casado com a delegada da Polícia Civil de Minas Gerais Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, que está lotada na Casa da Mulher Mineira, unidade policial inaugurada em março de 2022. Ela é autora do livro intitulado Violência Doméstica e Políticas Públicas de Enfrentamento.

Antes da morte do gari, Nogueira Júnior mantinha presença ativa nas redes sociais. Após a repercussão, todos os perfis foram excluídos, incluindo o LinkedIn. Na rede social profissional, havia registros que ele tinha começado a atuar na Fictor Alimentos LTDA há menos de duas semanas. Ele se apresentava como diretor de negócios da empresa e, de acordo com a plataforma Lattes, já ocupou cargos de liderança em diversas multinacionais de bebidas e alimentos, como Red Bull, BRF, Ypê, Kraft Heinz, J. Macêdo e Ambev.

A Fictor Alimentos divulgou a seguinte nota na tarde desta terça-feira: "A Fictor Alimentos Ltda. esclarece que o prestador de serviços Sr. Renê Júnior, que havia iniciado suas atividades há menos de duas semanas, não mantém mais qualquer vínculo com a empresa. Reiteramos nosso repúdio ao ocorrido e manifestamos solidariedade à família e aos amigos da vítima, a quem expressamos nossos mais sinceros sentimentos."

Nogueira Júnior dizia ainda ter graduações em Administração e Marketing pela PUC-Rio e Universidade Estácio de Sá, além de títulos de MBA em Gestão de Projetos pelo Ibmec e Bens de Varejo e Consumo pela USP. No Instagram, Renê tinha 30 mil seguidores e se apresentava como "cristão, esposo, pai e patriota".

Como foi o crime

De acordo com o registro da ocorrência, um caminhão de coleta de lixo estava parado na esquina das ruas Jequitibá e Modestina de Souza, quando um carro BYD cinza vinha na direção contrária e se aproximou da coleta.

Renê teria sacado uma arma e ameaçado atirar na condutora do caminhão da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). Logo em seguida, ele atirou contra o gari que estava trabalhando na coleta.

O trabalhador da limpeza urbana foi atingido na região do tórax, perto das costelas. O gari foi socorrido e encaminhado para o Hospital Santa Rita, em Contagem, mas não resistiu aos ferimentos.

Depois do disparo contra o gari, o empresário teria fugido em direção à avenida Tereza Cristina. O suspeito foi preso em uma academia de alto padrão do Bairro Estoril, na região Centro Sul da capital mineira.

