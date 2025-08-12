° / °

Brasil
Minas Gerais

Empresário diz que arma usada para matar gari é da esposa delegada

Apesar de negar ter cometido o crime, o empresário René da Silva Nogueira Júnior confessou em depoimento que a arma pertence à esposa

Metrópoles

Publicado: 12/08/2025 às 11:03

Empresário René da Silva Nogueira Júnior e a delegada Ana Paula Balbino Nogueira (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

O empresário René da Silva Nogueira Júnior confessou, em depoimento à polícia, que a arma usada para matar o gari Laudemir de Souza Fernandes é da esposa, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira, da Polícia Civil de Minas Gerais. O crime ocorreu na manhã dessa segunda-feira (11/8), em Belo Horizonte (MG), após uma discussão de trânsito, enquanto a vítima trabalhava na coleta de lixo.

Empresário René da Silva Nogueira Junior, suspeito de matar a tiros o gari Laudemir de Souza Fernandes (Foto: Reprodução/Redes sociais)

René foi preso horas depois em uma academia de luxo do bairro Estoril, na região oeste da capital mineira, durante ação conjunta das polícias Civil e Militar.

O empresário foi levado para o Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde negou que tenha cometido o crime. Entretanto, no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, René afirmou que a arma pertence à esposa, que é delegada.

