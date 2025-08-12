Empresário diz que arma usada para matar gari é da esposa delegada
Apesar de negar ter cometido o crime, o empresário René da Silva Nogueira Júnior confessou em depoimento que a arma pertence à esposa
Publicado: 12/08/2025 às 11:03
Empresário René da Silva Nogueira Júnior e a delegada Ana Paula Balbino Nogueira (Foto: Reprodução/ Redes sociais)
O empresário René da Silva Nogueira Júnior confessou, em depoimento à polícia, que a arma usada para matar o gari Laudemir de Souza Fernandes é da esposa, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira, da Polícia Civil de Minas Gerais. O crime ocorreu na manhã dessa segunda-feira (11/8), em Belo Horizonte (MG), após uma discussão de trânsito, enquanto a vítima trabalhava na coleta de lixo.
René foi preso horas depois em uma academia de luxo do bairro Estoril, na região oeste da capital mineira, durante ação conjunta das polícias Civil e Militar.
O empresário foi levado para o Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde negou que tenha cometido o crime. Entretanto, no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, René afirmou que a arma pertence à esposa, que é delegada.
