Empresário é preso suspeito de matar gari após briga de trânsito em BH

O empresário René da Silva teria matado gari Laudemir de Souza com um tiro na região da costela. Caso ocorreu nessa segunda-feira (11/8)

Empresário René da Silva Nogueira Junior, suspeito de matar a tiros o gari Laudemir de Souza Fernandes (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil prendeu, na tarde dessa segunda-feira (11/8), o empresário René da Silva Nogueira Junior, suspeito de matar a tiros o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, após uma discussão de trânsito em Belo Horizonte (MG). O crime aconteceu pela manhã, no bairro Vista Alegre, enquanto a vítima trabalhava na coleta de lixo.

Testemunhas relataram que Laudemir e outros garis recolhiam resíduos quando o empresário passou de carro e pediu que o caminhão fosse retirado da via para que pudesse passar com seu veículo elétrico.

Após uma breve discussão com a motorista do caminhão, ele desceu do carro armado e efetuou disparos. Laudemir foi atingido na região da costela. René entrou no veículo e fugiu.

