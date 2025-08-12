Quem é Hytalo Santos, alvo principal de Felca nas denúncias sobre adultização

Sem suas redes sociais ativas, Hytalo Santos ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso

O nome de Hytalo Santos voltou aos holofotes depois do vídeo Adultização, publicado por Felca na última quinta-feira, 8, em que o youtuber faz denúncias sobre exploração de crianças nas redes sociais e chama o conteúdo do influenciador paraibano com crianças de "circo macabro".

Hitalo José Santos Silva, mais conhecido apenas como Hytalo Santos, tem 27 anos e é natural de Cajazeiras, no interior da Paraíba. Ele começou na internet em 2018 publicando vídeos de dança, especialmente de brega funk, ritmo que estava estourado na época.

Depois de gravar alguns conteúdos com sua conterrânea Eduarda Brasil, que foi vencedora do The Voice Kids em 2018, ele atingiu os primeiros 50 mil seguidores e ganhou projeção na internet.

Como Hytalo Santos fez sucesso?

Hytalo falou sobre sua história e carreira em uma entrevista em maio ao podcast PodCats. "Eu comecei fazendo de tudo. Sempre me virei nos 30. Vendia blusinha na escola, bijouterias, fazia faxina, já fui babá, professor de reforço. Lá no interior da Paraíba tem muito preconceito quanto a homem dançar. Aí eu comecei a dar aula de zumba na praça."

Foi durante essas aulas que ele conheceu Kamylinha, então com 12 anos. Hytalo Santos contou que a menina era fã dele e, por isso, começaram a gravar as danças juntos. "Ela já era minha fã e eu nem seguidor tinha, mas ela já era minha fã. Aí eu me achava que tinha fãs. Tinha uns 4, 5 fãs que me esperavam [depois das aulas], tudo do tamanho dela", relembrou no podcast.

As danças gravadas com menores de idade, muitas delas com pouca roupa, começaram a fazer sucesso e Hytalo passou a ganhar dinheiro ao divulgar os vídeos nas redes sociais.

Com o passar dos anos, ele criou uma casa apelidada de "mansão" e levou algumas crianças para morar com ele, com a permissão dos pais.

O influenciador apelidou o grupo de "filhos", que eram jovens em situação de vulnerabilidade social, a quem ele oferecia suporte financeiro, moradia, alimentação e educação. Em troca, eles aparecem em seus conteúdos.

O influenciador também ficou conhecido pela ostentação nas redes o que incluía desde a distribuição de celulares de última geração até a doação de carros, casas e cirurgias plásticas para as "filhas" adolescentes.

Em dezembro de 2023, quando se casou com o cantor Euro, ele presenteou todos os convidados da festa com um iPhone 15 Pro Max. Na época, revelou ter investido R$ 700 mil só nos convites e aproximadamente R$ 4 milhões na comemoração.

Polêmica com Virginia Fonseca

No mesmo ano de seu casamento, em 2023, Hytalo Santos se envolveu em um polêmica com Virginia Fonseca e seus sócios na WePink. O influenciador lançou um perfume em parceria com a empresa, chamado Cancelled, e até mesmo participou de ações nos quiosques da empresa junto com turma de crianças.

Dois anos depois, o perfume já foi descontinuado pela marca e Hytalo Santos alega que ainda não recebeu sua parte das vendas do produto, que ele doaria para uma igreja. Tanto Virginia quanto a WePink não se pronunciaram sobre a polêmica envolvendo o antigo parceiro.

Gravidez precoce de Kamylinha

Em maio de 2025, Hytalo Santos anunciou que Kamylinha estava grávida aos 17 anos. O filho seria do irmão do influenciador, Hyago Santos, também morador da mansão do influenciador. A adolescente, no entanto, teria perdido o bebê ainda no início da gestação, como foi mostrado em vídeos do próprio canal de Hytalo no YouTube, onde ele soma 7 milhões de inscritos. O canal continua no ar.

A gravidez precoce de Kamylinha ocorreu enquanto Hytalo já era investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por um suposto esquema de aliciamento de menores. O MPPB abriu uma investigação contra o influenciador paraibano no final de 2024, após receber uma denúncia anônima sobre possíveis práticas de exploração de crianças e adolescentes.

Outro lado

Sem suas redes sociais ativas, Hytalo Santos ainda não se pronunciou oficialmente. Antes de sua conta no Instagram cair, ele chegou a falar que colocaria sua assessoria jurídica para trabalhar.

O Estadão procurou o influenciador por e-mail, mas não havia obtido resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.