O que Trump tem para aparecer, de novo, usando maquiagem na mão?

Não é a primeira vez que Trump tenta disfarçar a aparência da mão com maquiagem pesada

Mão de Donald Trump (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apareceu usando uma camada grossa de maquiagem na mão direita. Fotos de um evento em Washington na sexta-feira, 22, revelam o americano usando o que aparenta ser base em um tom mais claro que a pele dele. No mesmo dia, em um encontro com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, Trump novamente apareceu com a mão coberta.

Não é a primeira vez que Trump tenta disfarçar a aparência da mão com maquiagem pesada. Em julho, o uso de base, além da aparência inchada dos tornozelos, gerou especulações sobre a saúde do presidente americano. Isso fez com que a Casa Branca divulgasse o diagnóstico de insuficiência venosa crônica.

Como mostrou o Estadão, trata-se de uma condição na qual as veias, geralmente dos membros inferiores, têm dificuldade de retornar o sangue ao coração, resultando em aumento da pressão venosa.

O quadro pode ocorrer devido à disfunção das válvulas venosas, à dilatação das veias (varizes) ou a obstruções, fatores que comprometem o retorno venoso.

Os sinais e sintomas variam de acordo com a gravidade. Eles podem incluir sensação de peso ou cansaço nas pernas; inchaço (edema), especialmente ao fim do dia e no tornozelo; formação de varizes; cãibras; escurecimento da pele (hiperpigmentação) na região do tornozelo; endurecimento da pele e, em casos avançados presença de feridas (úlceras venosas).

De acordo com o comunicado da Casa Branca em julho, Trump foi submetido a diferentes exames. A porta-voz do governo, Karoline Leavitt, disse que “não foram encontrados indícios de trombose venosa profunda nem de doença arterial”.

Segundo ela, todos os exames “estão dentro dos limites normais”, sem sinais de insuficiência cardíaca, renal ou de doença sistêmica.

Leavitt também comentou sobre a ocorrência de hematomas nas mãos do presidente norte-americano. Ela disse que eles se devem a “uma leve irritação dos tecidos moles causada pelos frequentes apertos de mão e pelo uso de aspirina”.

