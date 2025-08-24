Vídeo: Advogado Pedro Avelino é assaltado em Boa Viagem, reage e mantém carro

Criminosos levaram celular, Rolex e outros pertences; um dos suspeitos tentou levar o veículo, mas não conseguiu acelerar o carro automático

Câmeras de segurança mostram momento em que criminosos abordam carro do advogado Pedro Avelino em Boa Viagem, no Recife (Foto: Cortesia)

O advogado criminalista Pedro Avelino, de 37 anos, filho do advogado Célio Avelino, foi vítima de um assalto a mão armada na noite do último sábado (23), no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Ele teve seus pertences levados pelos criminosos, mas conseguiu manter o carro após reagir à abordagem de um único suspeito após a fuga do restante do grupo.

Ao Diario de Pernambuco, Pedro relatou que estava saindo do restaurante Porteira, próximo ao Colégio Boa Viagem, acompanhado de uma amiga. Eles estavam a caminho de um aniversário quando a mulher pediu que fizessem uma parada em sua residência para que ela buscasse itens de maquiagem.

Quando a amiga da vítima desceu do carro e entrou no prédio, o veículo foi abordado por quatro homens, alguns deles armados, em um carro Fiat Uno Mile. Veja o vídeo:





“Quando eu a deixei na casa dela, segundos depois chegaram os caras me abordando com arma de fogo, abrindo a porta do carro. Disseram que iam me matar, falaram para passar o relógio e o celular”, contou Pedro.

Após tomar o celular Iphone e o relógio Rolex do advogado, três dos criminosos retornaram ao veículo utilizado na abordagem e fugiram. Um deles permaneceu no local e tentou levar o automóvel da vítima, mas não conseguiu acelerar. Pedro acredita que o suspeito não sabia dirigir o carro automático, ou não notou que o veículo estava com o freio de mão acionado.

Frustrado, o homem saiu do carro e partiu para cima de Pedro, que estava rendido na rua. Foi neste momento que o advogado acertou o rosto do criminoso com um soco. O suspeito correu e chegou a ser perseguido por Avelino, mas conseguiu escapar. Ele levou as chaves do carro da vítima.

Avelino registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Boa Viagem. De acordo com os policiais, o carro utilizado pelos criminosos foi abandonado, e tem uma placa da cidade de União dos Palmares, no estado de Alagoas.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco afirmou estar investigando o caso.