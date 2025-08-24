Líder do PT pede que STF decrete prisão preventiva de Jair Bolsonaro

O PT, através do líder na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, pediu ao STF a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro

Deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) na sede da PF (VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto)

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em documento enviado ao Supremo na última sexta-feira (22/8), Lindbergh afirma que as condutas de Bolsonaro transcendem “a mera desobediência individual e se inserem em um padrão de caos organizado e desestabilização institucional”, diz o documento.

De acordo com ele, a prisão do ex-presidente seria necessária para garantir a ordem pública durante o julgamento no STF pela trama golpista, marcado para o dia 2 de setembro. No documento, o deputado citou os episódios do dia 8 de janeiro de 2023 e o ataque ao prédio da Superintendência da Polícia Federal no dia da diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito em 2022.

