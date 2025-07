Incêndio destrói supermercado em Itambé, na divisa de PE e PB (Reprodução/Bom dia PE/Globo)

Um incêndio destruiu completamente um supermercado localizado na cidade de Itambé, na zona da Mata Norte de Pernambuco, na divisa com Pedras de Fogo, na Paraíba. O fogo começou por volta da meia-noite desta segunda-feira (28) e exigiu a atuação conjunta de equipes do Corpo de Bombeiros dos dois estados.

Vídeos registrados por populares mostram o momento em que o supermercado é tomado pelas chamas. É possível ver labaredas intensas e ouvir explosões.

De acordo com os bombeiros, cinco viaturas foram encaminhadas a ocorrência para controlar as chamas que se espalharam rapidamente e consumiram praticamente toda a estrutura do estabelecimento. O trabalho de contenção do incêndio durou cerca de seis horas e foi encerrado por volta das 6h30 da manhã. Não houve registro de feridos.