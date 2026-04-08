Realtime Big Data: João Campos tem 50% e Raquel Lyra, 33%, na disputa pelo Governo

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e o prefeito do Recife, João Campos (PSB) (Hesíodo Góes/Secom)

Pesquisa do Realtime Big Data, divulgada nesta quarta-feira (8), mostra o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB) com 50% das intenções de votos, enquanto a governadora Raquel Lyra (PSD) fica com 33%, na disputa pelo Governo de Pernambuco. O vereador Eduardo Moura (Novo) aparece com 8% e o ex-vereador Ivan Moraes (Psol), 2%. No levantamento, 4% dos eleitores votariam em branco ou nulo e 3% não souberam responder.

Em outro cenário, só com duas candidaturas, João Campos é o preferido por 52% dos eleitores e 40% votariam em Raquel Lyra. Votos nulos e brancos somam 4% e 4% dos eleitores não souberam responder.

ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado aos entrevistados, João Campos é citado por 21%, seguido por Raquel Lyra, com 8%. Eduardo Moura é citado por 1% e outros nomes somam 3%. Votos nulos e brancos seriam opções para 3%, enquanto 48% dos entrevistados disseram não saber em quem votariam.

REJEIÇÃO

A pesquisa Realtime Big Data também que Raquel Lyra é a pré-candidata ao Governo com maior rejeição entre os eleitores: 39%. Depois vêm Ivan Moraes (33%), João Campos (30%) e Eduardo Moura (25%). Outros 3% dos eleitores poderiam votar em qualquer um dos pré-candidatos e 2% não souberam responder.

AVALIAÇÃO DO GOVERNO

De acordo com o levantamento do instituto de pesquisa, o Governo Raquel Lyra é considerado ótimo/bom para 29% dos pernambucanos, regular na avaliação de 48% é ruim/péssimo para 2%. Já 3% não souberam responder.

A pesquisa Realtime Big Data foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05363/2026. Foram feitas 1.600 entrevistas nos dias 7 e 8 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%.