Raquel Lyra cumpriu agendas no município de Petrolina, enquanto João Campos participou de eventos em Ouricuri e Ipubi

Pré-candidatos ao governo, Raquel e João cumprem agenda no Sertão de Pernambuco (Foto: Edson Holanda / Hesíodo Góes/Secom)

Passado o feriado da Páscoa e fechada a janela partidária, os pré-candidatos ao Governo de Pernambuco, o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB) e a governadora do estado, Raquel Lyra (PSD) cumpriram agenda no Sertão pernambucano nesta terça-feira (7).

Agenda Raquel Lyra



A governadora Raquel Lyra, que deixou a capital desde a quinta-feira (2), iniciou a agenda desta terça em Petrolina, cidade do ex-prefeito Miguel Coelho (UB), cotado para uma das vagas do Senado na sua chapa em busca da reeleição em outubro.

Na cidade, Raquel esteve pela manhã na Fundação Banco de Olhos do Vale do São Francisco e também participou da abertura da segunda etapa do Circuito Literário de Pernambuco (Clipe), na Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), onde também autorizou o início das obras de duas creches.

Durante as agendas, além de Miguel, Raquel também esteve com o atual prefeito do município, Simão Durando (UB), o ex-prefeito de Petrolina Júlio Lóssio, os deputados Antônio Coelho (UB) e Fernando Filho (UB), além da vice-governadora Priscila Krause (PSD) e de secretários de sua gestão.

Mais tarde a governadora também deu entrevista ao Programa Painel na Rádio Grande Rio 100.7 FM. Nesta terça, a chefe do Executivo também inaugurou o Complexo Educacional e Esportivo de Petrolina Construindo Cidadania, no bairro Vila Eduardo.

Raquel também assinou, no IFSertãoPE, a concessão com a Vita Sertão e ampliação da produção do sistema de abastecimento de água de Petrolina.

Encerrando a agenda do dia, a governadora ainda participará do lançamento do São João de Petrolina, a partir das 19h.

Na quarta-feira (8), a governadora dá continuidade às agendas no Sertão. Pela manhã, a gestora participa de um café da manhã com a imprensa. À tarde, inaugura a primeira Estação de Tratamento de Água (ETA), em Lagoa Grande, e autoriza o início das obras para construção de uma creche. No final da tarde, a governadora ainda entrega títulos de propriedade e reformas habitacionais, no bairro de Santa Maria da Boa Vista.

Agenda João Campos

O ex-prefeito do Recife e pré-candidato ao governo de Pernambuco, João Campos, que deixou a capital desde a última sexta (3), esteve nesta terça, na cidade de Ouricuri ao lado de seus aliados de chapa, a pré-candidata ao Senado, Marília Arraes (PSD) e do pré-candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos).

No município sertanejo, Campos deu entrevista à Rádio Voluntários, no início da tarde. Também presidente do PSB, João Campos também filiou a primeira dama de Ouricuri, Karolyne Barros à legenda.

Já em Ipubi, às 18h, o prefeito da cidade, João Marcos Siqueira, que deixou o PSD, e o vice Glauber, se filiaram ao PSB, com a ficha abonada pelo próprio João Campos. Ainda esta semana, João Campos ainda deve percorrer as cidades pernambucanas de Serra Talhada na quarta, e Vitória na quinta, retornando ao Recife na sexta (10).

