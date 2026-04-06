‘O governo é de Raquel, não de Eduardo da Fonte’, diz Maniçoba ao defender gestora

Deputado minimiza tensão com Eduardo da Fonte e afirma que relação com a governadora já foi restabelecida

Governadora Raquel Lyra e deputado estadual Kaio Maniçoba (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Dias após deixar a Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco no Governo Raquel Lyra (PSD), o deputado estadual Kaio Maniçoba (PP) saiu em defesa da governadora após recentes tensões políticas com o presidente estadual do Progressistas, o deputado federal Eduardo da Fonte.



“O governo é de Raquel Lyra, não de Eduardo da Fonte”, afirmou o parlamentar, em entrevista à Radio Folha, ao comentar a decisão da gestora de promover a alteração na composição de cargos ligados ao Partido Progressistas na estrutura estadual.



A declaração foi feita após o movimento de aproximação de Eduardo da Fonte com o grupo do prefeito do Recife, João Campos (PSB), pré-candidato ao Governo de Pernambuco.

A articulação gerou reação imediata de Raquel Lyra, que, em março, afastou nomes ligados ao PP de órgãos como Ceasa, Porto do Recife e Lafepe.



Maniçoba minimizou o episódio e disse que a situação acontece como parte do jogo político. Segundo ele, a governadora exerceu sua prerrogativa ao promover uma “reconfiguração de forças”, diante de mudanças no cenário partidário, incluindo a chegada de novos aliados.



O deputado também destacou que, apesar dos ruídos, a relação entre a federação União Progressista e o governo estadual foi restabelecida. Ele afirmou que a maioria do grupo político segue defendendo a reeleição de Raquel Lyra e acredita na retomada do alinhamento. “Isso já foi superado. A gente precisa olhar para frente e se unir em torno de um projeto para Pernambuco”, concluiu.