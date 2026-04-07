Raquel Lyra realoca secretários exonerados pelo governo

Conforme publicado no Diário Oficial, três dos seis secretários recentemente exonerados pelo Governo de Pernambuco foram nomeados para novos cargos

Governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSD) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Conforme publicado no Diário Oficial, três dos seis secretários recentemente exonerados pelo Governo de Pernambuco foram nomeados para novos cargos, nesta terça-feira (7).

Entre os que deixaram os cargos na semana passada estão nomes com pré-candidatura já confirmada, como Daniel Coelho (PSD) e Emmanuel Fernandes 'Manuca' (Avante), que disputarão vagas na Câmara Federal, e o deputado estadual Kaio Maniçoba (PP), que retomou sua cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para buscar a reeleição.

Dos que ainda não definiram participação nas próximas eleições estão: Juliana Gouveia, ex-secretária da Mulher; André Teixeira Filho, ex-chefe da Semobi; e Carlos Braga, ex-secretário de Assistência Social, que foram nomeados assessores especiais do Gabinete da Governadora. Eles assumiram funções estratégicas que garantem a continuidade de suas atividades na administração até o período das convenções partidárias, previsto para julho.

Além desses, Bruno França, que era vice-presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), também foi exonerado dentro do prazo eleitoral e designado para a Casa Civil.

A exoneração desses secretários de cargos com poder de ordenação de despesas atende à exigência da legislação eleitoral, que determina o afastamento de quem pretende concorrer nas eleições. Nos novos cargos, que não possuem essa função, os quatro podem permanecer na administração estadual mesmo caso decidam disputar as próximas eleições

