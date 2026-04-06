Após saída de João Campos, Victor Marques toma posse como prefeito do Recife nesta segunda (6)

Durante a cerimônia de posse, será feita a leitura da carta de renúncia do ex-gestor, marcando simbolicamente a transição de governo

Vice-prefeito Victor Marques participou da cerimônia de entrega (Fotos: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife)

O Recife tem um novo prefeito a partir desta segunda-feira (06). Victor Marques (PCdoB) toma posse em sessão solene na Câmara Municipal do Recife às 15h, assumindo oficialmente o comando da capital pernambucana.



A mudança acontece após a renúncia do agora ex-prefeito João Campos (PSB), formalizada na quinta-feira (2).

Durante a cerimônia de posse, será feita a leitura da carta de renúncia do ex-gestor, marcando simbolicamente a transição de governo.



Com a posse, Victor Marques assume a responsabilidade de dar sequência às ações da atual gestão e concluir o mandato iniciado em 2024. Ele ficará à frente da Prefeitura do Recife até 2028, durante dois anos e oito meses.



Campos deixa a Prefeitura do Recife para disputar o Governo de Pernambuco nas eleições de 2026. Prefeito desde 2020, ele encerra um ciclo de mais de cinco anos à frente da gestão municipal.



Sucessão



Esse novo momento será conduzido por Victor Marques, que passa de vice a titular do Executivo municipal. Natural do Recife, ele tem 31 anos, é engenheiro de formação e construiu sua trajetória política nos bastidores da gestão pública. Antes de assumir a vice-prefeitura, atuou como chefe de gabinete de João Campos, função na qual ganhou proximidade com a administração municipal.



Victor tem perfil mais discreto e técnico. Pessoas que trabalharam com ele destacam sua capacidade de escuta e organização, além de uma atuação voltada para temas estruturais da gestão. Sua entrada na política institucional foi recente, especialmente quando comparada a lideranças mais tradicionais, mas marcada por aprendizado e adaptação ao ambiente público.



Victor construiu relação de confiança com João Campos desde os tempos de universidade. Essa proximidade foi determinante para sua escolha como vice e, agora, para a continuidade do projeto político à frente da cidade.



A transição de governos acontece em um cenário de continuidade administrativa, com Victor herdando não apenas projetos em andamento, mas também podendo dar o tom de seu próprio estilo de gestão, agora como prefeito da capital pernambucana.

