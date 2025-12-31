Real Time/Big Data: João Campos tem 56% e Raquel Lyra tem 27%, na última pesquisa do ano

A última pesquisa de 2025 divulgada pelo Instituto RealTime Big Data divulgada nesta quarta-feira (31) mostra o prefeito João Campos (PSB) liderando com boa vantagem a disputa pelo Governo de Pernambuco

Prefeito João Campos (PSB) e governadora Raquel Lyra (PSD) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

A última pesquisa de 2025 divulgada pelo Instituto RealTime Big Data divulgada nesta quarta-feira (31) mostra o prefeito João Campos (PSB) liderando com boa vantagem a disputa pelo Governo de Pernambuco. O levantamento aponta o socialista com 56% das intenções de voto, Raquel Lyra (PSD), 27%, o vereador Eduardo Moura (Novo) fica com 8% e Ivan Moraes (Psol), 2%. Brancos e nulos são 4% e 3% dos entrevistados não sabem ou não responderam. A pesquisa foi encomendada pela Rede Record.

A distância aumenta quando se calcula os votos válidos, quando são descontados os votos em branco e nulos. João Campos teria 60% e Raquel ficaria com 29%, se as eleições fossem hoje. Eduardo Moura, 9%, e o ex-vereador Ivan Moraes, 2%.

De acordo com o levantamento, João Campos venceria em todas as regiões do Estado. Na Região Metropolitana, teria 63% dos votos contra 18% de Raquel Lyra. Na O Zona da Mata, o placar seria de 68% a 31%. A distância é menor no Agreste (46% a 36%), no Sertão (49% a 33%) e no Sertão do São Francisco (49% a 34%).

A pesquisa Real Time Big Data foi feita com 1,2 mil entrevistas entre 29 e 30 de dezembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.