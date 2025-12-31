Agressão a turistas em Porto de Galinhas: Casal é recebido por amigos e familiares em Mato Grosso

O casal anunciou nas redes sociais que já está em casa, em Mato Grosso

O casal de turistas agredido em Porto de Galinhas foi recepcionado por amigos e familiares ao chegar em casa (Fotos: Reprodução/Instagram johnnyandradepersonal)

O casal de turistas agredido por barraqueiros em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, anunciou nas redes sociais, na noite desta terça-feira (30), que chegou em casa, em Mato Grosso. A recepção foi feita por amigos e familiares.

Johnny Andrade e Cleiton Zanatta, que passavam férias no estado, relataram ter sido espancados após se negarem a pagar o valor cobrado pelo uso de cadeiras de praia. Segundo eles, a taxa teria aumentado de R$ 50 para R$ 80 sem aviso prévio. O caso, ocorrido no último sábado (27), é investigado pela Delegacia de Porto de Galinhas.

Nas redes sociais, eles publicaram vídeos agradecendo o carinho de amigos que se organizaram para recebê-los. “Acabamos de chegar em casa. Olha o tanto de pessoas maravilhosas que estão junto com a gente. Ai, meu Deus do Céu, obrigado pelo carinho de vocês. Vocês todos são muito importantes pra gente”, afirma.

“Eu e o Cleiton amamos muito vocês; muito obrigado por terem vindo nos recepcionar. Estamos muito felizes, a viagem foi ótima, chegamos em casa”, diz Johnny Andrade em uma postagem.

Em outros vídeos, Cleiton é recepcionado por familiares. “Assustou muito?”, ele pergunta, abraçando uma mulher, que confirma.

Pagamento e defesa

Também nas redes sociais, o casal afirmou que os agressores deveriam estar na “cadeia” e exibiu um comprovante de Pix no valor de R$ 94. O vídeo, gravado no aeroporto de Cuiabá, surgiu como resposta ao posicionamento dos envolvidos nas agressões.

“Diante de tantas inverdades, vou esclarecer algumas coisinhas a mais. Vocês só falaram mentiras a nosso respeito. Nós não chegamos alterados na barraca; não estávamos bêbados; não levamos dois litros de uísque”, afirma Johnny Andrade, que exibe um hematoma no olho direito.

Medidas

Após o episódio, o prefeito de Ipojuca, Carlos Santana (Republicanos), pediu “desculpas em nome de todos os trabalhadores”. Por meio das redes sociais, ele classificou o ocorrido como "lamentável" e afirmou que a violência não reflete o histórico de receptividade da região.

Além do pedido de desculpas, a gestão municipal anunciou medidas administrativas imediatas para punir os responsáveis e evitar novos abusos. Entre as sanções, está a suspensão, pelo período de uma semana, do estabelecimento envolvido no caso.

Em entrevista ao Diario nesta terça (30), o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, afirmou que pediu "prioridade total" para a investigação.

