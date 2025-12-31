Sisu 2026: Pernambuco é o 5º maior estado em oferta de vagas

Essa edição é a maior da história do programa, com oferta de vagas em 136 instituições públicas de educação superior

Próxima edição do Sisu já será atualizada com a nova Lei de Cotas (foto: Divulgação)

Já está disponível o edital (nº 29/2025) do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que ofertará 274.876 vagas em cursos de graduação gratuitos de instituições públicas de educação superior em todo o país. O número representa um crescimento de 5% em relação ao Sisu 2025, com 13.097 vagas a mais ofertadas nesta edição.

Essa edição é a maior da história do programa, com oferta de vagas em 136 instituições públicas de educação superior e destaque para inclusão de novos campi e ampliação de cursos tecnológicos e de IA.

Parte significativa dessa ampliação está associada à política de fortalecimento da infraestrutura das universidades federais. A educação superior foi incluída no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), que destinou R$ 3,8 bilhões para a consolidação das universidades federais.

O valor representa o maior investimento no setor desde a criação, em 2007, do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), marco histórico da expansão da rede federal de ensino superior.

Esses investimentos têm viabilizado a criação e a consolidação de novos campi universitários, ampliando a oferta de vagas e fortalecendo a presença das universidades federais em diferentes regiões do país.

Em novembro deste ano, o MEC publicou portarias que credenciaram dez novos campi de universidades federais, consolidando mais uma etapa da política de expansão da educação superior. Dos dez campi credenciados, oito foram custeados com recursos do Novo PAC, e alguns já integram a oferta de vagas do Sisu 2026.

Pernambuco é o 5º estado que mais oferece vagas no Sisu 2026

A nível nacional, Pernambuco é o 5º maior estado a ofertas vagas para cursos para nível superior, com 15,9 mil. A nível Nordeste, o estado está em terceiro lugar na lista, atrás da Bahia (24,7 mil vagas) e Paraíba (21,9 mil vagas).

Confira a distribuição de vagas do Sisu 2026 por estado: