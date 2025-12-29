Sem citar nomes, Raquel Lyra responde críticas de João Campos com "Nós estamos trabalhando"

Raquel também destacou o início das obras do Arco Metropolitano. "Vai dar uma nova perimetral para a região metropolitana do Recife, para que a gente possa melhorar um dos piores trânsitos do mundo."

Durante a sabatina com o Diario de Pernambuco, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), não quis responder diretamente sobre as críticas feitos pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), de que seu governo não teria entregas concretas. Ao ser questionada, a gestora inicialmente ficou em silêncio de depois afirmou, sem citar o prefeito e seu possível concorrente direto nas eleições de 2026, que tem trabalhado.

“Nós estamos trabalhando. Eu fui eleita para trabalhar pelo povo de Pernambuco e para ajudar os municípios. Todos, inclusive”, afirmou. De acordo com Raquel, ações estruturantes também estão em andamento na capital. “Aqui no Recife, nós vamos fazer uma obra que era para ter sido entregue na Copa do Mundo. Os corredores Norte, Sul e Leste e Oeste”, lembrou.

A governadora destacou obras viárias em execução e já entregues. “Fizemos um investimento importante na triplicação da 232, na PE-15 prometida tanto. Já botamos 160 milhões de investimentos, estamos com 97% da obra concluída”, afirmou. Raquel também destacou o trabalho feito na PE-27, em Camaragibe, e a PE-17, conhecida como estrada da Muribeca.

Raquel também destacou o início das obras do Arco Metropolitano. “Vai dar uma nova perimetral para a região metropolitana do Recife, para que a gente possa melhorar um dos piores trânsitos do mundo.”

Ao comentar cobranças por grandes anúncios ou marcas políticas, a governadora disse trabalhar pelo povo. Segundo ela, o governo tem enfrentado desafios históricos. “Nós estamos enfrentando temas que são desafiadores para o Estado e nós estamos conseguindo dar respostas a eles. Algumas já entregues com redução de criminalidade. É um caminho longo para percorrer”

A chefe do Executivo ainda citou reformas e investimentos em saúde, educação e recursos hídricos. “Estamos reformando todos os hospitais de Pernambuco. Vou garantir todas as escolas de Pernambuco reformadas até o final do ano que vem”. A governadora também destacou obras de barragens na Zona da Mata Sul e investimentos em saneamento. “Nós estamos dobrando a capacidade de tratamento de água na cidade de Petrolina, por exemplo, com 100 milhões de reais de investimento”.

