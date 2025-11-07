Mais antigo jornal em circulação na América Latina, Diario de Pernambuco completa 200 anos conectando gerações

Com título de Patrimônio Imaterial Histórico e Cultural do Recife e acervo declarado Patrimônio Cultural Material do Brasil, o jornal é um símbolo de Pernambuco

Mais antigo jornal em circulação na América Latina e em língua portuguesa, o Diario de Pernambuco completa, nesta sexta-feira (7), 200 anos de fundação. Um marco na história.

Com título de Patrimônio Imaterial Histórico e Cultural do Recife e acervo declarado Patrimônio Cultural Material do Brasil, o jornal é um símbolo de Pernambuco.

Para marcar o bicentenário, o Diario circula nesta sexta com o caderno especial “A gente escreve essa história”. São 32 páginas que mostram como o periódico cobriu e apresentou fatos marcantes de Pernambuco, do Brasil e do mundo.

O especial mostra a evolução urbana do Recife, as transformações políticas e econômicas e fatos importantes que aconteceram, sob o olhar dos jornalistas do Diario, ao longo desses dois séculos. Também conta um pouco da cultura e da tradição esportiva.

A programação dos 200 teve início na segunda (3), com uma solenidade realizada no Teatro de Santa Isabel, no Centro do Recife.

Prestigiado por nomes como a governadora Raquel Lyra, o prefeito do Recife, João Campos, o presidente da Assembleis Legislativa, deputado Álvaro Porto, e pelo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ricardo Paes Barreto, além de outras autoridades civis e militares, o evento reuniu, ainda, empresários e artistas.

Na festa, foi apresentado um documentário especial produzido para marcar os 200 anos, em audiovisual.

O jornal entregou medalhas comemorativas a autoridades e pessoas que, de alguma forma, tiveram importância para a história do jornal.

A festa teve, ainda, apresentação especial do pernambucano Lenine.

Para esta sexta, está programada a abertura da cápsula do tempo, lacrada no centenário do jornal, e o lançamento do livro "Diario de Pernambuco: 200 anos", escrito por Ennio Benning, com colaboração de Ângelo Castelo Branco, Fernando Barros Correia e Ítalo Rocha Leitão.

