A presença de Xuxa no universo infantil extrapolava os limites da televisão. E até hoje provoca comoção em todos os lugares por onde passa

Apresentadora Xuxa na turnê "Último Voo da Nave" (Reprodução/Redes sociais)

Bruno Souto Maior*

Xuxa e O Último Voo da Nave

Na década de 1980, quando o mundo ainda nem sonhava com a internet, smartphones e redes sociais, a televisão era a mídia que reinava plena e absoluta. A caixinha mágica provocava um verdadeiro fascínio nas pessoas, ditava moda e regras de comportamento, como também tinha o poder de projetar ídolos para a adoração do público. Foi o que aconteceu com a gaúcha Xuxa Meneghel, que teve a vida transformada quando começou como apresentadora infantil na Rede Manchete, em 1983. E virou o maior fenômeno de comunicação e marketing do Brasil após migrar para a TV Globo, em 1986.

O programa Xou da Xuxa alcançou índices históricos de audiência e conquistou crianças de todas as classes sociais. A beleza exuberante, aliada ao carisma inconfundível da apresentadora, hipnotizava o público infantil. Quando a nave espacial pousava no cenário do programa, as crianças entravam num mundo repleto de amor, sonhos e alegria, sem maldade, cigarro, bebida, drogas e violência.

Em seu discurso, Xuxa propagava a busca pela felicidade, a importância de sonhar e realizar os sonhos e o respeito à natureza e aos animais. Também foi pioneira na visibilidade da inclusão social na TV brasileira. Além disso, o universo lúdico, colorido e musical dos programas ajudou a comunidade LGBT, onde muitas crianças que sofriam preconceito por expressões de gênero encontravam ali um espaço de refúgio. Assuntos que hoje estão em pauta na sociedade.

A presença de Xuxa no universo infantil extrapolava os limites da televisão. Os baixinhos, como ela chamava carinhosamente as crianças, podiam consumir as centenas de produtos licenciados com sua marca. Também podiam cantar e dançar suas músicas por meio dos discos lançados anualmente, ir ao cinema para vê-la na telona e assistir aos shows realizados nos finais de semana, em estádios de futebol nas capitais e grandes cidades do interior do Brasil.

As gerações que assistiram a Xuxa cresceram e, hoje, são adultas, tornaram-se pais e até avós. É muito comum vermos na internet depoimentos dos baixinhos de ontem agradecendo o que aprenderam com ela e afirmando que as mensagens positivas fizeram diferença em suas vidas. Muitos falam que a Xuxa é a mais doce lembrança de uma infância que jamais será esquecida. Há fãs da Xuxa em todas as profissões e esferas da sociedade. Pessoas que, mesmo sem ter consciência, levaram para a vida adulta os ensinamentos passados por ela.

Esses mesmos adultos de hoje jamais imaginariam que, em pleno 2026, Xuxa, com 63 anos, estaria fazendo a turnê O Último Voo da Nave, com shows realizados em estádios, revivendo a nostalgia dos programas de TV que marcaram a sua carreira. Nem tampouco que os shows seriam marcados pela presença de multidões. Sim, as apresentações têm tido uma média de público de 50 mil pessoas, a maioria acima dos 40 anos.

Em cada show, há muitos que nunca tiveram a oportunidade de ver Xuxa no palco, seja por questões financeiras, por morarem longe do Rio de Janeiro, onde eram gravados os programas, ou porque dependiam de um adulto ou responsável para acompanhá-los. Agora, como pessoas independentes, estão dando a oportunidade de sua criança interior viver a experiência de participar da magia do universo da Xuxa.

O que se vê são homens e mulheres emocionados, indo às lágrimas ao se teletransportarem para um tempo em que ser criança era brincar e ser feliz assistindo ao programa da Xuxa. Além da grande presença do público LGBT, cantando e dançando livremente, longe da repressão e dos julgamentos preconceituosos de antigamente. Podendo voltar no tempo e devolver a si mesmos a felicidade que um dia lhes foi negada. Cada show tem sido uma verdadeira festa para o deleite do público.

Xuxa até hoje provoca comoção em todos os lugares por onde passa. Sempre é o mesmo tumulto, com seu fiel séquito de fãs querendo chegar perto para tirar uma foto, tocá-la ou abraçá-la. Gostem ou não da Xuxa, é preciso reconhecer que não existe uma artista igual no Brasil. E que, dificilmente, a TV brasileira irá criar uma persona midiática tão grandiosa como ela, que conseguiu tocar o coração de várias gerações de brasileiros.

*Jornalista e autor da monografia “Xuxa: as Metamorfoses de um Mito”.

