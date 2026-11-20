Nos últimos anos, Depardieu vem sendo acusado de agressões sexuais por cerca de 20 mulheres, mas sempre negou

O ator francês Gérard Depardieu (Julien de Rosa/AFP)

O ator Gérard Depardieu e o escritor Michel Houellebecq estão sendo investigados em Paris por suposto estupro coletivo, após uma denúncia feita por uma atriz em maio de 2025, informou uma fonte próxima ao caso nesta sexta-feira (20).

O caso está sob responsabilidade da polícia judiciária de Paris, acrescentou outra fonte próxima. Os fatos denunciados remontam a 11 de dezembro de 2018.

De acordo com a denúncia, o suposto estupro ocorreu durante as filmagens de Thalasso, dirigido por Guillaume Nicloux. Esse diretor também é acusado de cumplicidade, acrescentou uma das fontes.

Nos últimos anos, o ator Gérard Depardieu vem sendo acusado de agressões sexuais por cerca de 20 mulheres, mas sempre negou. "Nunca, mas nunca, abusei de uma mulher", assegurou Depardieu numa carta aberta ao jornal Le Figaro, em 2023.

O primeiro caso a ir a julgamento de vários processos que Depardieu já enfrentou ocorreu em março de 2025. Uma cenógrafa, de 54 anos, e uma assistente da produção, de 34, são as mulheres que acusaram Depardieu à época.

A cenógrafa contou em fevereiro de 2024 que sofreu agressões sexuais, assédio sexual e insultos sexistas durante as filmagens. Segundo ela, o ator se vangloriava de poder proporcionar orgasmos às mulheres sem lhes tocar e que depois disso a agarrou brutalmente, imobilizando-a, apalpando a cintura, a barriga e os seios.

Além disso, a assistente também acusa Depardieu de violência sexual. De acordo com a acusação, o ator teria apalpado a mulher no set de filmagens e na rua. A atriz francesa Anouk Grinberg, que contracenou com Depardieu no filme Les Volets Verts, afirmou que o ator fazia comentários obscenos durante as filmagens.