Amaro Freitas fala ao Diario sobre a importância de retornar ao festival em um ano tão especial da sua carreira (Foto: Roberto Cifarelli)

A programação musical da 7ª edição do Panela do Jazz será aberta nesta sexta-feira (20), feriado da Consciência Negra, e continua no sábado (21), sempre a partir das 16h, reunindo Amaro Freitas Trio, Spok, Lucas dos Prazeres, Neris Rodrigues, O Trombonando e outros representantes das culturas populares pernambucanas, além de artistas de diferentes estados. Os shows acontecem no Sítio Histórico do Poço da Panela, com entrada gratuita, concluindo a edição que homenageia o centenário do aclamado maestro pernambucano Moacir Santos. No domingo (22), a partir das 15h, o festival ainda promove uma sessão de filmes sobre jazz no Parque Apipucos.

Em entrevista ao Diario, Amaro Freitas destaca seu retorno para o festival, no qual participou da edição de estreia, em 2018. “O Panela do Jazz se confunde com a minha própria história, transcorrendo distintas fases da minha vida”, destaca o artista. “Neste ano, em que fui o primeiro brasileiro e latino-americano premiado com o Paul Acket, uma honraria tão importante do jazz holandês e europeu, e ainda recebi meu primeiro Grammy Latino, sinto o momento como uma grande reafirmação da música nordestina no Brasil e no mundo, refletida no meu piano”, acrescenta.

Amaro conquistou grande sucesso em 2026 também com o encerramento da turnê do disco “Y’Y” (2024), que teve grande aceitação no mundo todo. “Depois de tantas vitórias, não existiria melhor forma de celebrar tudo isso do que estando em casa, com o meu próprio povo, dentro desse festival que diz tanto sobre a gente”, afirma. “Sou um homem negro que descobri mais sobre minha história no mundo adulto, entendendo a possibilidade da arte de conectar pessoas e reinventar a criação a partir das nossas raízes. Esse conhecimento me fez o músico que sou hoje”, completa.

Uma roda do Centro de Capoeira de São Salomão abre a agenda às 17h e, em seguida, a noite contará com Silva Barros & Grupo a partir das 21h10, e Lucas dos Prazeres, trazendo o espetáculo “Nação do Amor” já às 22h30. O Combo CPM, do Conservatório Pernambucano de Música, é outra atração confirmada com apresentações da Mestra Maria Helena Sampaio com o Afoxé Oyá Alaxé, contando ainda com uma mesa de bate-papo sobre o lançamento da reimpressão do livro do compositor homenageado, momento que será mediado por Débora Nascimento e com participação de Andrea Ernest Dias.

