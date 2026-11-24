Dirigido por Nathan Fielder e Lance Oppenheim, documentário que entra em cartaz nos cinemas nesta quinta (26) revela bastidores impressionantes da vida doméstica de Elizabeth Holmes, multi-bilionária fundadora da Theranos, condenada a 11 anos de prisão por fraude

Filme sobre ex-empresária Elizabeth Holmes se tornou um dos filmes mais bem avaliados da história do cinema (A24/Divulgação)

Qualquer filme que parta de uma história como a de Elizabeth Holmes já tem ouro nas mãos. Quando se permite lapidar até a última aresta e desdobrar as suas camadas mais improváveis, como fazem os diretores Nathan Fielder e Lance Oppenheim, o resultado é superlativo. Fenômeno mais surpreendente do ano e um dos documentários de maior sucesso já feitos, "Tudo Pode Ser Visto" provoca tantas sensações distintas na plateia que deve permanecer em discussão por tempo indeterminado.

Em cartaz a partir desta quinta-feira (26), o longa mostra os bastidores da vida doméstica de Elizabeth Holmes, junto de seu marido, Billy Evans, e seus filhos pequenos, durante os 34 dias que antecederam sua ida à prisão. Fundadora da startup Theranos, que atraiu investimentos milionários por mais de uma década prometendo desenvolver um sistema revolucionário de saúde, a ex-empresária foi condenada a 11 anos e três meses de cadeia por fraude.

Ela havia criado um pequeno aparelho que supostamente realizaria uma série de exames de sangue com apenas uma gota retirada do dedo dos pacientes. A máquina, chamada “Edison”, nunca teve sua eficácia comprovada, embora Elizabeth não tenha admitido a farsa até hoje.

Diversos conteúdos já foram produzidos sobre o caso, que ganhou manchetes do mundo todo, notoriamente o documentário "A Inventora - À Procura de Sangue no Vale do Silício", de 2019, e a minissérie "The Dropout", de 2022, disponível na Disney+. O ponto de partida de "Tudo Pode Ser Visto", no entanto, é totalmente inusitado: Billy Evans e Elizabeth procuraram a produtora A24 para registrar sua rotina ao longo desse período crucial. Foi aí que Nathan Fielder e Lance Oppenheim (que acaba de lançar "Primetime", com Robert Pattinson) embarcaram no projeto, que, com eles, virou de cabeça para baixo.

Mais incomum ainda do que as origens é o destino final. Contando com a promessa de transparência por parte dos donos da casa, os cineastas filmam detalhes aparentemente banais do dia a dia de Elizabeth como se estivessem em um laboratório. Do simples jeito de bater claras de ovos numa tigela à curiosa reação dela a uma esquete da dupla de humor Abbott & Costello, tudo ganha um tom eletrizante pelas lentes dos realizadores. Quanto menos parece estar acontecendo na imagem, mais informações ela de fato tem a oferecer.

Os enquadramentos são quase sempre abertos ou grudados nos rostos da ex-empresária e de Fielder, que assume papel ativo na dinâmica da casa ao questionar cada movimento do casal. A lógica é pertinente: ao mesmo tempo em que tudo pode ser visto, pouco pode ser realmente decodificado. Mesmo o título do filme, quando aparece na tela, está encoberto pela linha do horizonte.

O longa não detalha a já tão midiatizada ascensão e queda da Theranos, mas dá referências factuais suficientes para situar o espectador sem familiaridade com o caso. Conhecer previamente a iconografia de Elizabeth, com sua voz grave, olhos esbugalhados, gola rolê preta e batom vermelho, intensifica o estranhamento de vê-la sob essa outra perspectiva. Sua fragilidade diante das câmeras é o principal recurso explorado por Fielder e Oppenheim, a ponto de o espectador se questionar: ela de fato acredita na própria farsa? Será que os realizadores caíram em uma teia de manipulação?

Ao longo de três horas de duração, "Tudo Pode Ser Visto" se transforma repetidas vezes, tanto em termos de rumos narrativos quanto de formato. Se a primeira parte examina Elizabeth de perto, extraindo de suas expressões dados bem mais produtivos do que sua máquina Edison jamais foi capaz de gerar, a segunda metade faz da ausência dela um poderoso mote de desconstrução. A entrada de uma nova personagem em cena faz do próprio Nathan Fielder um objeto de observação, e até mesmo o bizarro processo de gravação se torna dramaturgia.

Nesse jogo de espelhos, que transita entre o perturbador e o absurdo com um cinismo cortante, realidade e fraude se confundem e dão um nó na cabeça da plateia. As situações expostas pelo filme transcendem sua própria temporalidade (Elizabeth segue em regime fechado, afinal). Algumas tentaram, mas nenhuma produção recente do cinema norte-americano conseguiu proporcionar uma experiência de hipnose tão vertiginosa quanto "Tudo Pode Ser Visto". E dificilmente outra vai conseguir.

