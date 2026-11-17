Em publicação nas redes sociais na manhã desta terça (17), Beatriz Castro relatou que descobriu a doença durante exames de rotina no Outubro Rosa e reforçou a importância do diagnóstico precoce

Em publicação nas redes sociais na manhã desta terça-feira (17), Beatriz Castro relatou que descobriu a doença durante exames de rotina no Outubro Rosa e reforçou a importância do diagnóstico precoce. (Reprodução/Redes Sociais)

No dia de seu aniversário, a jornalista Beatriz Castro, da TV Globo Pernambuco, celebrou a nova idade nesta terça-feira (17) com a cura do câncer de mama e a alta hospitalar. A repórter revelou as informações em uma publicação na manhã desta terça, por meio de sua conta oficial no Instagram.

"Pouco mais de um mês separa estas duas fotos. Neste outubro, mais uma vez, alertei sobre a campanha de prevenção ao câncer de mama. São 78 mil novos casos por ano. Os exames de rotina me incluíram nesta estatística, mas aprendi que a descoberta precoce é sinônimo de cura", escreveu Beatriz no início da legenda.

Beatriz contou ainda que passou por cirurgia e afirmou que está bem. "Uma cirurgia tirou do meu corpo aquele pedacinho que não me pertencia. Meu anjo da guarda é um cara legal. Me salvou a tempo de uma complicação maior. Estou bem, sem sintomas, ficarei poucos dias no estaleiro", relatou.

A jornalista também reforçou o alerta para que outras mulheres mantenham o acompanhamento médico em dia. "Venho aqui para dizer para outras mulheres que mantenham os exames em dia. O SUS oferece a mamografia. Foi essa vigilância que me fez atravessar essa fase sem turbulência", destacou.

Por fim, Beatriz agradeceu pelo apoio que recebeu durante o tratamento. "Hoje, dia do meu aniversário, vou voltar para casa mais agradecida do que nunca pelo carinho da família, dos amigos, das profissionais que me atenderam", finalizou.











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Durante o Outubro Rosa, no dia 9 do mês, a jornalista fez uma publicação alertando sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. "Não se deixe para depois. Dá para se prevenir do câncer de mama. Ninguém está imune. Se cuidem!", afirmou na ocasião.