Bruna Marquezine pega buquê em casamento em Noronha, bem na hora do show de Shawn Mendes

Atriz está na ilha como uma das madrinhas de casamento do produtor cultural Léo Fuchs com o professor universitário Gustavo Oliveira

Bruna Marquezine e Shawn Mendes (Instagram/Shawn Mendes)

Bruna Marquezine, de 31 anos, pegou o buquê durante o casamento do produtor cultural Léo Fuchs com o professor universitário Gustavo Oliveira, realizado no sábado (14) em Fernando de Noronha (PE). A cena ocorreu durante a apresentação de seu namorado, o cantor canadense Shawn Mendes, uma das atrações da festa.

Assim que a artista conseguiu pegar as flores, convidados começaram a gritar em coro: “Vai casar, vai casar!”. O próprio noivo entrou na brincadeira. Léo Fuchs afirmou que Bruna se casaria com Shawn e que já havia pedido ao cantor para se apresentar na cerimônia.

Uma das madrinhas do casamento, a atriz esteve entre os cerca de 200 convidados da celebração, que reuniu amigos e familiares dos noivos no Bar do Meio, em Fernando de Noronha. A festa contou com apresentações musicais e momentos de descontração entre os convidados.

Para a ocasião, a artista escolheu um vestido plissado com design inspirado em origamis, da grife Cult Gaia. A mesma peça já havia sido usada pela cantora Marina Sena no Prêmio Multishow de 2025.

Além de acompanhar a cerimônia, Shawn Mendes também foi uma das atrações musicais da festa. O cantor apresentou aos noivos a música Treat You Better, um de seus principais sucessos, e animou os convidados.

Durante o show, o público também fez referência à relação do artista com o Brasil ao cantar: “Eiro, eiro, eiro, o Shawn é brasileiro!”. A brincadeira faz alusão à proximidade do canadense com o País, onde ele esteve em diferentes ocasiões nos últimos anos.

O relacionamento entre Mendes e Marquezine foi assumido publicamente em agosto de 2026. Desde então, os dois passaram a compartilhar registros juntos nas redes sociais e passaram a frequentar eventos juntos como casal. A presença do cantor no casamento de um amigo da atriz reforçou a participação dele no círculo pessoal da brasileira.