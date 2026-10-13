Projeto em Noronha prevê reduzir 22 mil toneladas de CO² por ano com energia solar

Iniciativa da Neoenergia tem conclusão prevista para dezembro e prevê uso de baterias para reduzir dependência de combustíveis fósseis

Arquipélago de Fernando de Noronha (Foto: Paulo Paiva/ Acervo DP)

O projeto Noronha Verde estima reduzir em cerca de 22 mil toneladas por ano nas emissões de dióxido de carbono (CO2) em Fernando de Noronha. Desenvolvido pela Neoenergia, o programa tem conclusão prevista para dezembro deste ano.

A iniciativa prevê a instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica associados a baterias para armazenamento, com o objetivo de diminuir o uso de combustíveis fósseis na produção de eletricidade do arquipélago.

Com a conclusão do empreendimento, a Usina Tubarão, atualmente responsável pela geração de energia na ilha e que consome cerca de 10 milhões de litros de combustível por ano, deverá funcionar prioritariamente como sistema de contingência e segurança operacional.

Segundo a Neoenergia, o projeto está na fase final de implantação. A empresa estima que Noronha se torne a primeira ilha habitada da América Latina com sistema elétrico descarbonizado.

A escolha das áreas para instalação dos painéis solares contou com a participação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), da Administração de Fernando de Noronha e da Neoenergia Pernambuco. De acordo com a empresa, os locais foram definidos considerando critérios técnicos e ambientais, com prioridade para áreas com espécies exóticas e invasoras.

O empreendimento passou por licenciamento ambiental nas esferas estadual e federal, com estudos técnicos e sociais e realização de audiências públicas.

Como medida de compensação ambiental, a Neoenergia prevê o plantio de 20 mil mudas de espécies nativas, obtidas a partir do resgate de sementes da ilha. A iniciativa também inclui ações de recuperação e desassoreamento do Açude da Ema, reforma da Casa da Farinha, cercamento de uma área utilizada pela Associação de Agricultores Noronha Terra e instalação de infraestrutura elétrica para apoiar a produção agrícola. Esta última etapa foi concluída em setembro.

Outras ações de eficiência energética

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A Neoenergia também desenvolve iniciativas para reduzir o consumo de eletricidade no arquipélago. Entre elas estão um projeto-piloto de conscientização da população, o programa Monitores da Energia e a criação do Selo Mais por Noronha, voltado a estabelecimentos comerciais que adotem práticas de eficiência energética.

Outra iniciativa prevê a instalação de sistemas fotovoltaicos em até dez unidades da Administração de Fernando de Noronha, com investimento estimado em R$ 2 milhões. A empresa também estuda substituir equipamentos de menor eficiência, como aparelhos de ar-condicionado e geladeiras.

O Noronha Verde integra o Programa Mais por Noronha e tem a participação do governo federal, por meio do Ministério de Minas e Energia, e do Governo de Pernambuco.

