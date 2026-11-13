Artefato explosivo é encontrado durante obra em Fernando de Noronha

Objeto estava enterrado e coberto de barro em um canteiro de obras. Material foi recolhido pela Polícia Militar e encaminhado à Aeronáutica

Artefato explosivo é encontrado em Fernando de Noronha (Foto: Divulgação/PMPE)

Um artefato explosivo foi encontrado por trabalhadores durante uma obra em Fernando de Noronha. O objeto estava enterrado e coberto de barro em um canteiro de obras na ilha. Após a localização, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionada e encaminhou o material a uma unidade da Aeronáutica.

O artefato foi localizado por um funcionário de uma empresa responsável por serviços de instalação de placas solares, na região da Vila da Quixaba, no bairro da Coreia. Segundo as informações divulgadas, veículos passavam pelo terreno onde o objeto estava enterrado.

Policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) foram enviados ao local para verificar o material. A corporação identificou características semelhantes às de um morteiro. O objeto media aproximadamente 21 centímetros de comprimento por cinco centímetros de diâmetro e tinha peso estimado em 2 quilos.

Após a identificação, os policiais acionaram o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Fernando de Noronha (DTCEA-FN), da Aeronáutica. O artefato foi recolhido e encaminhado à unidade militar, onde deverá passar por análise técnica. A PMPE informou que não há informações sobre a origem do explosivo.

A localização de artefatos explosivos em Fernando de Noronha remete ao histórico de ocupação militar do arquipélago. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1942 e 1945, os Estados Unidos mantiveram uma base militar na ilha.

Os norte-americanos retornaram a Fernando de Noronha em 1957, quando instalaram uma base de observação e rastreamento de mísseis teleguiados na região do Boldró. O arquipélago permaneceu sob administração militar brasileira entre 1942 e 1988.

