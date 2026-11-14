UFRPE homenageia cantor Flávio José com título de Doutor Honoris Causa

Flávio José com diploma de Doutor Honoris Causa (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) concedeu, nesta sexta-feira (13), o título de Doutor Honoris Causa ao cantor, compositor e sanfoneiro paraibano Flávio José, um dos principais expoentes do forró tradicional pé de serra. A cerimônia aconteceu no Salão Nobre da universidade, no bairro de Dois Irmãos, Zona Norte do Recife, com a presença de artistas e representantes da comunidade acadêmica, incluindo a reitora Maria José de Sena.

“O maior diploma, dentre esses, é a vida que continua e a responsabilidade que tenho de seguir essa carreira. Quero continuar sendo o mesmo Flávio José lá do interior da Paraíba, da cidade de Monteiro, apaixonado pela sanfona, pela música e por nossa gente”, disse o cantor em discurso emocionado.

Principal honraria concedida pela UFRPE, o título foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e homologado pelo Conselho Universitário (CONSU). A homenagem foi integrada à programação de atividades comemorativas dos 114 anos da universidade. Ao longo de sua história, a instituição já concedeu títulos semelhantes a personalidades da cultura pernambucana como Ariano Suassuna, Luiz Gonzaga, Naná Vasconcelos e Assisão.

“Obrigado a todos que me fizeram chegar até aqui. São muitos, pessoas de rádio que tocaram minhas músicas, pessoas que venderam os primeiros shows da minha carreira, pessoas que me liberaram músicas para que eu gravasse, músicas de sucesso”, agradeceu Flávio José, citando como exemplo a música ‘De Mala e Cuia’, de autoria do cantor e compositor pernambucano Flávio Leandro.

Nascido em Monteiro, na região do Sertão do Cariri paraibano, Flávio José Marcelino Remígio teve seu primeiro contato com a música ainda na infância, através da sanfona. Sob influência de nomes consagrados como Luiz Gonzaga e Dominguinhos, a voz marcante e a fidelidade ao forró tradicional renderam apelidos como “Rei do Xote” e “Tenor das Caatingas”. Aos 75 anos, é reconhecido como um dos principais difusores da cultura regional no país e no mundo, com canções que atravessam gerações.