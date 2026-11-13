Recife quase teve estádio projetado por Niemeyer; exposição revela concepções do arquiteto

Exposição "A Linha de Niemeyer", que chega à Caixa Cultural no dia 17 deste mês, apresenta croquis e maquetes do artista ao público pernambucano

Niemeyer chegou a projetar estádio para o Sport, com capacidade para 140 mil pessoas (Cortesia)

O Recife quase teve um estádio de futebol projetado por Oscar Niemeyer. Desenvolvido pelo arquiteto a pedido do Sport no ano de 1971, o audacioso projeto, elaborado para acomodar 140 mil pessoas, é citado como um dos exemplos da ousadia de Niemeyer por seu bisneto, o também arquiteto Paulo Niemeyer, que concedeu entrevista ao Diario a respeito da relação do artista com Pernambuco. A partir da próxima quarta-feira (17), a exposição “A Linha de Niemeyer” chega à Caixa Cultural, no Bairro do Recife, com croquis e maquetes que detalham o processo criativo do artista.

Em um desses estudos, é possível observar as tradicionais linhas curvas, desenhadas por Niemeyer pelo próprio punho, que se encontram para formar a vista do que seria o Estádio Presidente Médici, que o Sport planejava construir com o apoio da Ditadura Militar em seus antigos terrenos na Ilha de Joana Bezerra. À época, o regime enxergava a inauguração de estádios de futebol como um poderoso componente de sua propaganda, enquanto intensificava as violações de direitos humanos cometidas contra civis após a publicação do Ato Institucional número 5 (AI-5), decreto que fechou o Congresso Nacional, bem como instituiu a censura e a intervenção federal em estados em municípios.

O arquiteto Paulo Niemeyer (crédito: Cortesia)

“O pedido partiu do coronel Ivan Ruy [Andrade de Oliveira], então presidente do Sport. Acredito que o nome em homenagem ao ditador Médici partiu do clube, porque Oscar era filiado ao Partido Comunista e chegou a ser exilado do país pela ditadura”, afirma Paulo.

De acordo com seu bisneto, Niemeyer não via a realização de projetos para clientes ligados ao poder como uma contradição com sua militância. Apaixonado por futebol, Niemeyer chegou a jogar no Fluminense e via a construção dos estádios como uma contribuição ao povo brasileiro. “Oscar sempre foi comunista. Sempre foi coerente com o pensamento. Ele era um arquiteto, um profissional que fazia seus trabalhos”, acrescenta.



O projeto, que nunca saiu do papel, chegou a ser noticiado pelo Diario de Pernambuco, em uma série de matérias. No dia 12 de março de 1971, por exemplo, o jornal chama atenção para a capacidade prevista para 100 mil pessoas “confortavelmente instaladas, ou 130 naquela base do salve-se quem puder”. O texto também destaca que o novo estádio previa um “parque de estacionamento para quatro mil veículos, o equivalente a 10 por cento dos carros existentes no Recife”.



Em solo pernambucano



Pelo menos três projetos elaborados por Niemeyer foram executados em Pernambuco. O primeiro deles, a torre de transmissão da antiga TV Manchete, em Olinda, foi a primeira estrutura vertical do tipo elaborada pelo arquiteto, tornando-se referência para obras posteriores, como a Torre Panorâmica (Torre Mirante) de Natal, capital do Rio Grande Norte.



Com 85 metros de altura, a obra pernambucana inaugurada em 1984 ratifica o conhecimento técnico de Niemeyer, que tinha domínio sobre as soluções de engenharia necessárias para executar suas propostas. “É um projeto que rompe com a rigidez da arquitetura moderna tradicional, ao colocar a estética como elemento central”, destaca Paulo Niemeyer.

“Ele trabalha a forma e a função quando é importante ou é determinante daquele projeto, mas também, em vários projetos, muda pensando na estética e na beleza, transformando em escultura, arte”, afirma Paulo.

Segundo ele, Niemeyer rompeu com a rigidez da arquitetura moderna tradicional ao colocar a estética como elemento central de sua produção. O artista também chegou a desenhar uma residência particular em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, mas a casa acabou sendo demolida para dar lugar a um edifício. Sua obra mais conhecida em solo pernambucano, contudo, é o Parque Dona Lindu, elaborada no ano de 2006, a pedido do então prefeito do Recife, João Paulo (PT).



De acordo com Paulo, a encomenda da prefeitura envolvia a criação de um espaço público que valorizasse a região e oferecesse equipamentos culturais e de convivência à população. Um dos colaboradores do projeto, ele se recorda com carinho da imagem do bisavô debruçado sobre os primeiros esboços do parque. “Ele pensava naquilo tudo sozinho. A gente só trazia papel e caneta”, brinca.



À equipe do mestre, cabia o desenvolvimento dos desenhos técnicos, com medidas e escalas, que voltavam para a avaliação do arquiteto. Niemeyer, então, fazia novas intervenções à mão sobre os estudos. “A produção de desenhos era gigante. Pena que a gente jogou muita coisa fora”, lamenta.



Ao invés de um jardim ou um parque tradicional, o resultado do trabalho foi uma praça cívica, com espaços abertos para a circulação e o encontro das pessoas. “A marquise, por exemplo, foi pensada para proteger os frequentadores do sol e permitir a contemplação do mar e do pôr do sol. É uma obra que se relaciona com a cidade”, pontua Paulo.



Paulo também lembra que, à época, a prefeitura enfrentava forte pressão do setor imobiliário, que pretendia utilizar o antigo terreno para a construção de sete torres. “É uma contribuição enorme para o Recife. A gente espera que a empresa responsável pela administração deste espaço público respeite o projeto original”, frisa.



Exposição



Com cerca de 65 itens, a exposição “A Linha de Niemeyer” reúne croquis originais, estudos artísticos, reproduções ampliadas, objetos autorais e maquetes físicas do acervo da Galeria Niemeyer. Com curadoria de Paulo Niemeyer, a exposição na Caixa Cultural Recife percorre as etapas entre a primeira ideia e a execução de uma obra.



A proposta é mostrar ao público não apenas os edifícios prontos, mas também como o arquiteto experimentava formas e concebia seus projetos. A mostra terá recursos de acessibilidade, como sinalização tátil, legendas em braile e circulação adaptada.



Serviço



A Linha de Niemeyer – O traço que se torna espaço

Quando: 17 de novembro de 2026 a 17 de janeiro de 2027

Onde: Caixa Cultural Recife — Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Horários: terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Entrada: gratuita

Classificação: livre



