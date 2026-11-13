Grammy Latino 2026: João Gomes vence segundo prêmio consecutivo ao lado de Mestrinho e Jota.pê

O trio venceu a categoria de Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa (mesma categoria vencida em 2025) na 27ª edição da premiação, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos (EUA), na noite desta quinta-feira (12)

Pelo segundo ano seguido, o pernambucano João Gomes, ao lado de Mestrinho e Jota.pê, conquistou o Grammy Latino, desta vez com o projeto 'Dominguinho Volume 2'. (Divulgação)

Pelo segundo ano seguido, o pernambucano João Gomes, ao lado de Mestrinho e Jota.pê, conquistou o Grammy Latino, desta vez com o projeto 'Dominguinho Volume 2'. O trio venceu a categoria de Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa (mesma categoria vencida em 2025) na 27ª edição da premiação, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos (EUA), na noite desta quinta-feira (12).

Nas imagens, João aparece em sua residência acompanhado de Ary Mirelle, atento à TV enquanto aguarda o anúncio do resultado. Ao descobrir que era o vencedor, o cantor abraçou a esposa, tirou a camisa e correu pela casa, agradecendo pela conquista. "Obrigado, meu Deus", disse ele.

Em 2025, os três artistas já haviam vencido a mesma categoria com o primeiro volume do trabalho.











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Demais pernambucanos vencedores do Grammy Latino 2026

Outro pernambucano que se destacou no evento foi Johnny Hooker, vencedor na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa com a faixa "Viver e Morrer de Amor na América Latina", gravada em parceria com o cantor Ney Matogrosso.

O pianista recifense Amaro Freitas também levou o troféu na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira, ao lado de Criolo e Dino d’Santiago, pelo disco Criolo, Amaro e Dino.

Além disso, os compositores da trilha sonora do filme O Agente Secreto, do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, venceram na categoria de Melhor Música para Mídias Visuais.