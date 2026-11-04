Morre, aos 48 anos, Janaína Barbosa, ex-mulher de Otávio Mesquita e ex-apresentadora do TV Fama

A causa da morte ainda não foi divulgada. Janaína ganhou projeção nacional quando assumiu a apresentação do TV Fama, da RedeTV!, ao lado de Nelson Rubens, até 2002

A carreira de Janaína foi marcada por uma trajetória de destaque no entretenimento durante os anos 2000 (Reprodução/Redes Sociais)

Janaína Barbosa, apresentadora que ganhou fama ao longo dos anos 2000, morreu aos 48 anos, na última terça-feira (3) A informação foi confirmada por Otávio Mesquita, 67, ex-marido da atriz de Casos e Acasos.

Nesta quarta-feira (4), o apresentador afirmou à Quem ter descoberto sobre a morte da ex-parceira no dia anterior, mas não soube informar a causa do óbito. Os dois foram casados entre 2002 e 2007.

"Lamento profundamente o que houve com Janaína, que eu respeito! Mando um forte abraço a ela! Que Deus a receba com carinho eterno", afirmou Mesquita à publicação.

O Estadão tentou contato com Mesquita, mas, até o momento desta publicação, não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Amiga de Janaína, Marina Mantega, filha do ex-ministro Guido Mantega, lamentou a morte da apresentadora em postagem no Instagram. "Sem palavras para descrever o que eu to sentindo literalmente sem chão. Ainda sem acreditar em tudo isso... Te amo muito! Você fará falta, muita falta em nossas vidas", escreveu ela no stories.

Quem foi Janaína Barbosa

Janaína ganhou projeção nacional em 2001, quando assumiu a apresentação do TV Fama, da RedeTV!, ao lado de Nelson Rubens. Ela permaneceu à frente da atração até 2002, deixando a emissora para estudar jornalismo.

Após o fim de seu casamento com Mesquita, ela investiu na carreira de atriz e chegou a atuar na série Casos e Acasos, da Globo, em 2008.

Janaína se casou com o empresário Felipe Faria, neto de Aloysio de Andrade Faria, fundador do Banco Alfa, com quem teve dois filhos, Bernardo, 15, e Frederico, 9.

Ela também foi dançarina e chegou a ocupar o cargo de musa da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Nos últimos anos, a ex-apresentadora manteve uma vida discreta, se afastando dos holofotes e mantendo perfil privado nas redes sociais.