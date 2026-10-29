Patrick Stewart, ator de 'Star Trek' e 'X-Men', morre aos 86 anos

Ator, quer recebeu título de 'Sir' foi conhecido por seus papéis nas franquias "Jornada nas Estrelas" e "X-Men".

Sir Patrick Stewart (Michael Tran / AFP)

O ator britânico Patrick Stewart, que se tornou um astro de Hollywood por seus papéis nas franquias "Jornada nas Estrelas" e "X-Men", morreu nesta quarta-feira (28), aos 86 anos, segundo um comunicado oficial divulgado nesta quinta (29).

"Anunciamos com grande tristeza o falecimento de Sir Patrick Stewart, ontem, na sua casa em Los Angeles, sob os cuidados carinhosos da sua amada esposa Sunny, após uma breve e comovente jornada com a doença de Alzheimer e demência de Corpos de Lewy", diz parte do comunicado.

"Esteve amparado pelo abraço caloroso de familiares e amigos, cercado por música ao vivo, orações, lágrimas, risos e o tipo de emoção profunda que só ele conseguia inspirar após uma vida inteira de dedicação a todos nós. Guardaremos para sempre a serenidade e reflexão no seu rosto, uma recordação duradoura da sua graça invencível", complementa a nota.

