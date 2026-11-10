REC’n’Play estreia programação de cinema de rua com mais de 30 curtas pernambucanos

Com curadoria da cineasta pernambucana pioneira Katia Mesel, o evento, que começa nesta quarta-feira (11), conta ainda com exibição de 'O Agente Secreto'

Katia Mesel, cineasta pernambucana pioneira, é responsável pela curadoria dos curtas do evento (Divulgação)

O 8º REC'n'Play se prepara para abrir um espaço especial na sua intensa programação, que começa nesta quarta-feira a tomar conta do Bairro do Recife. Batizado de Cine’n’Play Petrobras, o cinema de rua inaugural, gratuito e aberto ao público, aproxima a população da produção audiovisual local e busca intensificar o encontro entre cinema, tecnologia e inovação.

Além da exibição de mais de 30 curtas de realizadores pernambucanos, o festival contará ainda com uma sessão especial de “O Agente Secreto”, longa pernambucano de Kleber Mendonça Filho, indicado a quatro categorias no Oscar 2026.

A curadoria é da cineasta pioneira Katia Mesel, com quase seis décadas dedicadas ao cinema. Considerada a primeira mulher diretora de Pernambuco, ela salienta, em entrevista ao Diario, o papel formativo que o curta-metragem desempenhou na história do estado.

"Foi por meio do curta que os filmes pernambucanos começaram a chamar a atenção nos grandes festivais. Durante anos, eles sustentaram o nosso audiovisual e abriram caminho para os longas. É importante que essa produção tenha cada vez mais espaço de exibição e divulgação”, destaca Katia Mesel.

Localizado na entrada do festival e previsto para funcionar entre a quarta-feira (11) e a sexta-feira (13), das 17h às 22h, o espaço Cine’n’Play Petrobras traz uma programação que reúne produções de diferentes gêneros e regiões de Pernambuco.

"A proposta me deixou muito contente, por conhecer a excelência que é o REC’n’Play, da organização à diversão, e por me sentir capaz de fazer uma curadoria atenciosa que dialogue com um público amplo e diverso e trate do nosso ambiente audiovisual", acrescenta Katia.

A curadoria engloba várias ações reunidas na trilha CURTA em AÇÃO: Assistir, Inovar, Produzir, Discutir, que tem como recorte o curta-metragem, formato mais acessível e estratégico, destacando a produção audiovisual do estado.

A trilha reúne atividades voltadas ao público em geral com a mostra 'Mostrando Tudo a Todos', que exibe dezenas de curtas de cineastas pernambucanos, com grande diversidade de gêneros, temas e épocas. A mostra apresenta também a inovação de uma tela vertical para exibir obras realizadas com inteligência artificial.

Para os realizadores e pessoas interessadas na linguagem cinematográfica, será oferecido o 'Debate Ai! Ai! Ai! Audiovisual! E a IA?', que propõe discutir os diferentes pontos de vista sobre a criação audiovisual tradicional e as novas formas de criar, com as metodologias e ferramentas aplicadas à criação por meio da inteligência artificial.

A Roda de Conversa 'Clarice Lispector no Recife' oferece um espaço vivo de troca e inspiração, reunindo atrizes, atores, escritores e grupos de estudo, e proporcionando um diálogo com Nádia Gotlib, biógrafa da autora. A atividade estimula reflexões coletivas sobre a vida de Clarice na cidade onde cresceu, conectando literatura, cultura e inovação.

Já a Roda de Conversa 'O Curta e Seus Gargalos' estimula o diálogo entre a comunidade audiovisual e a representante da Secretaria do Audiovisual/MinC sobre as dificuldades enfrentadas pelos curtametragistas, como, por exemplo, a distribuição.

Confira os títulos selecionados para exibições ao longo do evento:

"A Cor da Rua" | de Agda Moura | 2025

"A Feiticeira e o Escritor" | de Pablo Polo | 2026

"Aqualtune" | de Danielle Valentin | 2024

"Antepassados" | de Xoco e Marimbondos | 2022

"Bodega do Veio" | de Katia Mesel | 2008

"Ciranda Feiticeira" | de Tiago Delácio | 2023

"Clandestina Felicidade" | de Marcelo Gomes e Beto Normal (JJ) | 1998

"Dandara dos Palmares" | de Danielle Valentin | 2024

"Esperança Garcia" | de Danielle Valentin | 2024

"Eu Vi o Mundo, Ele Começava no Recife" | Cicero Dias, por Katia Mesel | 1994

"Fazenda Rosa" | de Chia Beloto | 2017

"Garrafada – Mercado de São José" | de Katia Mesel | 2008

"Guerra" | de Xoco | 2024

"Hoje Eu Só Volto Amanhã" | de Diogo Lacerda | 2024

"Luzia Pinta" | de Danielle Valentin | 2024

"Nem Lá, Nem Cá" | de Agda Moura | 2025

"O Cigano" | de Agda Moura | 2022

"O Poeta Americano" | de Lirio Ferreira | 2014

"Paricida" | de Agda Moura | 2022

"Rainha Nzinga" | de Danielle Valentin | 2024

"Recife de Dentro pra Fora" | de Katia Mesel | 1997

"Ritual dos Encourados – Missa do Vaqueiro" | de Katia Mesel | 1990

"Silício, ou Quando a Terra se (re/des) Faz" | de Kevin Gomes | 2026

"Somos Somos" | de Paulo Leonardo e André Phyrho | 2005

"Sulanca" | de Jorge Feitosa | 2017

"Sulanca por Nós" | de Jorge Feitosa | 2017

"Trem das Russas" | de Mauricio Meneses | 2018

"Tô Ligada" | de Katia Mesel | 2000

"VER(e) a DOR" | de Jorge Feitosa | 2021

"Os Leões de Juba Brilhante – Maracatu" | de Katia Mesel | 1990

Serviço:

RODA DE CONVERSA CLARICE LISPECTOR NO RECIFE

Título: Clarice Lispector no Recife

Convidadas: Nadia Gotlib: biógrafa de Clarice

e Fabiana Pirro: atriz do curta Recife de Clarices

Dia: 12 de 11, das 15h20 às 16h20

Local: Cinema do Porto Digital

Mediação: Katia Mesel - curadora de Audiovisual do REC’n’Play

DEBATE: Ai! Ai! Ai! Audiovisual! E a IA?

11 de novembro, quarta-feira, das 15h20 até as 16h40

Paço do Frevo

Convidadas: Nina Talk

Amanda Aroucha - designer pernambucana

Mediação: Katia Mesel - curadora de Audiovisual do REC’n’Play

RODA DE CONVERSA O CURTA E SEUS GARGALOS

Dia 13/11, das 13h até as 14h

Auditório da Livraria Jaqueira - Shopping Alfândega

Convidados: Milena Evangelista: Secretaria do Audiovisual - MinC

Vinicius Reis: presidente da ABD-PE

Mediação: Katia Mesel - curadora de Audiovisual do REC’n’Play