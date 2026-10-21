Mostra Cine Rua Infantil promove oficinas audiovisuais gratuitas para crianças no Recife

Crianças de comunidades da Várzea, do Ibura e do Pina podem participar de oficinas gratuitas de cinema e produção audiovisual no Recife

Mostra Cine Rua Infantil surge pela necessidade de democratizar o acesso ao cinema sem paredes e de ocupar espaços públicos do Recife (Foto: Thays Medusa)

As crianças de três comunidades do Recife vão assumir o papel de documentaristas para registrar histórias, brincadeiras e aspectos do cotidiano dos territórios onde vivem. A experiência integra a 3ª edição da Mostra Cine Rua Infantil, que acontece a partir desta quarta-feira (21) até 7 de novembro na Várzea, no Ibura e no Pina. Ao fim da formação, o material dará origem a três curtas-metragens, com lançamento previsto para dezembro.

A formação é conduzida por Layane Santos, fotógrafa, artista, educadora popular e comunicadora pernambucana, nascida e criada na comunidade do Coque. Ela integra o coletivo Revelar.si – Fotógrafas do Coque, onde desenvolve atividades formativas em fotografia, e é cofundadora do Elas Fotografando, coletivo de mulheres que realiza ensaios, coberturas e projetos audiovisuais.

“A oficina é uma experiência de criação audiovisual para crianças em que vamos utilizar o celular para contar histórias, trazendo o olhar delas sobre o lugar onde vivem”, explica Layane. Segundo a artista, as atividades combinam criatividade, escuta e trabalho coletivo, indo além do aprendizado técnico para incentivar as crianças a expressarem suas próprias perspectivas.

As oficinas são realizadas na Associação Gris Espaço Solidário, na Várzea, na Horta Comunitária Mãos de Milagres, no Ibura, e no Compaz Atriz Leda Alves, na comunidade do Bode, no Pina. Ao longo dos encontros, os participantes conversam sobre suas histórias, brincadeiras e espaços de convivência, aprendem noções de enquadramento e iluminação e utilizam os celulares para captar imagens, sons e cenas que integrarão os documentários.

Mostra Cine Rua Infantil (3ª edição) - datas e locais das formações - facilitação: Layane Santos

Ibura (Horta Comunitária Mãos de Milagres - Rua Cantora Clara Nunes, s/n)

21 de outubro (quarta-feira) - 15h às 17h

24 de outubro (sábado) - 10h às 12h

28 de outubro (quarta-feira) - 15h às 17h

07 de novembro (sábado) - 10h às 12h

Várzea (Associação Gris Espaço Solidário - Rua Diogo Barbosa Machado, nº15)

23 de outubro (sexta-feira) - 15h às 17h

24 de outubro (sábado) - 14h às 16h

06 de novembro (sexta-feira) - 15h às 17h

07 de novembro (sábado) - 14h às 16h

Pina (Compaz Atriz Leda Alves - Rua José Rodrigues, nº 586)

27 de outubro (terça-feira) - 15h às 17h30

03 de novembro (quarta-feira) - 15h às 17h30

05 de novembro (sexta-feira) - 15h às 17h30